Liki 30 pyhäjärvistä aloittaa matkansa kohti varusmiespalvelusta

Jenna Qvick

Tänä syksynä kutsuntoihin osallistuvat vuonna 2008 syntyneet nuoret eli he, jotka täyttävät tänä vuonna 18 vuotta. Pyhäjärvellä kutsuntoihin on velvoitettu 29 henkilöä. Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun aluetoimiston alueella kutsuntoihin osallistuu yhteensä noin 3 900 nuorta.

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