Muistisairaudet yleistyvät väestön ikääntyessä – järjestörahoitusta leikataan

Jaana Koski

Suomenselän Muisti ry:n muistisairaille ja heidän läheisilleen tarjoama tuki perustuu pitkälti STEA-rahoitukseen, johon kohdistuu nyt merkittäviä leikkauksia. 

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Pyhäjärven kaupunki mukaan MuistiTerve Pohjois-Suomi -hankkeeseen

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Pyhäjärven kaupunki mukaan MuistiTerve Pohjois-Suomi -hankkeeseen

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Kirjoittanut Jaana Koski 11.2.2025 09:43 0

Kaupunginhallitus päätti käyttää Herman Röytiön rahaston varoja muistiterveyden edistämiseen Pyhäjärvellä.

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30 vuotta työtä muistisairaiden ja heidän läheistensä hyvän elämän puolesta

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30 vuotta työtä muistisairaiden ja heidän läheistensä hyvän elämän puolesta

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Kirjoittanut Jaana Koski 19.9.2024 09:19 0

Tiistaina 17. syyskuuta juhlittiin 30 vuotta täyttävää Karpalokotia, joka on Suomenselän Muisti ry:n ylläpitämä muistisairaiden ihmisten hoitoon erikoistunut hoivakoti.

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Yksityisteiden perusparannukseen isompia tukia jaossa vuosina 2023-2025

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Yksityisteiden perusparannukseen isompia tukia jaossa vuosina 2023-2025

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Kirjoittanut Jaana Koski 6.1.2023 07:00 0

Valtionavustuksia yksityisteiden perusparannuksiin myönnetään vuosina 2023–2025 tavallista paremmilla avustusprosenteilla. Avustusta voi hakea Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselta.   Valtioneuvosto on 8.12.

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Suomenselän Muisti ry:n hankkeisiin tulossa miljoona

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Suomenselän Muisti ry:n hankkeisiin tulossa miljoona

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Kirjoittanut Jaana Koski 9.12.2022 10:00 0

STEA esittää Suomenselän Muisti ry:lle yhteensä miljoonan euron avustusta kahteen alueelliseen hankkeeseen. Rahoituspäätökset odottavat vielä sosiaali- ja terveysministeriön vahvistusta.

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Muistiviikko: Suomenselän Muisti ry sai 10 000 euron lahjoituksen

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Muistiviikko: Suomenselän Muisti ry sai 10 000 euron lahjoituksen

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Kirjoittanut Jaana Koski 20.9.2022 12:54 0

Pohjois- ja Keski-Pohjanmaalla yhteensä 22 kunnan alueella toimiva Suomenselän Muisti ry sai tiistaina LähiTapiola Pohjoisen Hyvinvoiva Pohjoinen -lahjoituksen.

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