Kriisikuntako?

Vieraskynä

Pyhäjärvelle on tulossa arviointimenettely rahavaikeuksien takia…

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Velka suurenee ja maksajat vähenee

Tilaajille

Velka suurenee ja maksajat vähenee

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Kirjoittanut Vieraskynä 25.3.2026 13:44 0

Ei hättäillä, kyllä se kulttuuritalo vielä joskus valmistuu. Nytkin kävelin tontin ohi, niin siellä oli työkoneisto paikan päällä. Varmaan valmiina aloittamaan työt, kunhan luvat on saatu.

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Konnaa hommaa!

Tilaajille

Konnaa hommaa!

Tilaajille
Kirjoittanut Vieraskynä 2.3.2026 11:48 0

Kaupunki esittää toisaalta upporikasta kun rakentaa kulttuuritalon, pyytäen vielä valtiolta tukea sen rakentamiseen. Toisaalta esittää köyhää, pyytäen valtiolta "köyhäinapua".

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Toisten kunnioitus

Tilaajille

Toisten kunnioitus

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Kirjoittanut Vieraskynä 13.1.2026 11:14 0

Oli järkyttävää, kuinka voi sivistyneessä valtiossa olla epäinhimillisiä ihmisiä. Leppäharjun Raijalle kiitos, kun toit asian julkisuuteen ja kerroit kuinka eräs somessa toivoi sinulle tuskallista kuolemaa sekä palavan sinun helvetissä.

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Pittää sannoo avoimuudesta

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Pittää sannoo avoimuudesta

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Kirjoittanut Vieraskynä 26.9.2025 12:00 0

Oli viime Pyhäjärven Sanomissa kaksikin kirjoitusta avoimuudesta. Se puuttuu valtuutetuilta ainakin osalta täysin. Jos tulee esimerkiksi somessa vaikea asia, niin ei kommentoida lainkaan.

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Jälleen kulttuuritalo

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Jälleen kulttuuritalo

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Kirjoittanut Vieraskynä 29.5.2025 16:50 0

Onkohan kulttuuritalo ylimitoitettu näin pienelle paikkakunnalle? Pyhäjärven Sanomat kertoi, että "päälle 700 saadaan isoon saliin istumapaikkoja". Vertaamalla Ylivieskan Akustiikkaan, siellä on 430-paikkainen konserttisali. Entä liikuntatilat.

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