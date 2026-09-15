Taas rikottiin yhteistä – tällä kertaa nuorten toive

Vieraskynä

Nuotiopaikka järven rannalla.Ilkivaltaa on esiintynyt viime vuosina Pyhäjärven vapaa-ajanviettopaikoilla…

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Kuusi nuorta, yksi ääni

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Kuusi nuorta, yksi ääni

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Kirjoittanut Toimitus Pyhäjärven Sanomat 27.4.2024 08:00 0

Uusi kirkkolaki tuli voimaan 1. heinäkuuta 2023, jonka mukaan jokaiseen seurakuntaan tulee perustaa nuorten vaikuttajaryhmä. Tämä takaa nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet seurakunnan päätöksenteossa.

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Hakaristejä seiniin, poltettua tekonurmea, järjetöntä roskaamista – Keskuskoulu pahimpana ilkivallan kohteena

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Hakaristejä seiniin, poltettua tekonurmea, järjetöntä roskaamista – Keskuskoulu pahimpana ilkivallan kohteena

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Kirjoittanut Sonja Röytiö 19.9.2023 12:00 0

Pyhäjärven Keskuskoulun pihapiiri on ollut etenkin kesän ja alkusyksyn aikana ilkivallan kohteena.

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