Maailman vaikein kysymys

Vieraskynä

Turkoosia vettä, puita ja vesiputousTiedekeskus Heurekassa järjestettiin joitakin vuosia sitten "Kysy mitä vain"-teemapäivä, jossa koululaiset saivat esittää kysymyksiä tutkijoille, asiantuntijoille ja muille vierailijoille…

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Tapahtui, jotta kävisi toteen

Tilaajille

Tapahtui, jotta kävisi toteen

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Kirjoittanut Vieraskynä 29.3.2026 08:08 0

Jumalan Henki vaikutti Vanhan Testamentin profeetoissa, ilmoittaen tulevasta Messiaasta.

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Hän tuli meitä varten

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Hän tuli meitä varten

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Kirjoittanut Vieraskynä 30.11.2025 07:08 0

Nyt sytytämme ensimmäisen adventtikynttilän ja laulamme "Hoosianna, kiitetty olkoon Hän, joka tulee Herran nimeen!"

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