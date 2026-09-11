Pohteen leikkauksilla on liian kova hinta

Vieraskynä

Historiallisen suuret yhteistoimintaneuvottelut Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella päättyivät 300 henkilön irtisanomiseen…

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Oulaskankaan sairaalan yöpäivystyksen lakkauttaminen ja terveyspalveluiden yksityistäminen epävakauttavat hyvinvointivaltiota

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Oulaskankaan sairaalan yöpäivystyksen lakkauttaminen ja terveyspalveluiden yksityistäminen epävakauttavat hyvinvointivaltiota

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Kirjoittanut Vieraskynä 2.1.2025 12:25 0

Maamme hallitus päätti lakkauttaa Oulaskankaan perusterveydenhuollon yöpäivystyksen nopeutetulla aikataululla. Päätös astuu voimaan 1.10.2025. Lakkauttamispäätös ei tuo Oulaskankaan alueen asukkaille rauhaa vaan turvattomuutta.

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Suomalaiset rauhanjärjestöt: Rauhantyön tulevaisuutta ei saa vaarantaa – Rahoituksen lakkautuspäätös tulee perua

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Suomalaiset rauhanjärjestöt: Rauhantyön tulevaisuutta ei saa vaarantaa – Rahoituksen lakkautuspäätös tulee perua

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Kirjoittanut Vieraskynä 3.5.2024 18:52 0

Suomalaisten rauhanjärjestöjen mielestä hallituksen tekemä rauhantyön rahoituksen lakkauttaminen on vastoin suomalaisen yhteiskunnan tärkeimpiä periaatteita.

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Pohjois-Pohjanmaan kuntajohtajien kannanotto Pohteen talouden tasapainottamisohjelmaan

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Pohjois-Pohjanmaan kuntajohtajien kannanotto Pohteen talouden tasapainottamisohjelmaan

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Kirjoittanut Vieraskynä 1.11.2023 14:38 0

Pohjois-Pohjanmaan kuntajohtajat ovat laatineet seuraavansisältöisen kannanoton Pohteen talouden tasapainottamisohjelmaan. Julkaisemme kannanoton verkossa kokonaisuudessaan.

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Keskustan Pyhäjärven kunnallisjärjestön syyskokouksen kannanotto

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Keskustan Pyhäjärven kunnallisjärjestön syyskokouksen kannanotto

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Kirjoittanut Vieraskynä 1.11.2023 14:30 0

Valtioneuvosto on leikkaamassa Pohteen lähipalvelut. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella (Pohde) on ennen hyvinvointialueiden perustamista aloitettu Oulun Yliopistollisen sairaalan uudisrakennus, jonka rakentaminen on vielä kesken.

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Kalajoen rovastikunnan kirkkoherrojen vetoomus hyvinvointialue Pohteelle

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Kalajoen rovastikunnan kirkkoherrojen vetoomus hyvinvointialue Pohteelle

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Kirjoittanut Vieraskynä 1.11.2023 14:23 0

Me Kalajoen rovastikunnan kirkkoherrat haluamme ilmaista huolemme hyvinvointialue Pohteen rajuista säästösuunnitelmista. Seurakuntien työntekijät kohtaavat päivittäisessä työssään paljon sellaisia ihmisiä, jotka tarvitsevat toisten huolenpitoa.

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