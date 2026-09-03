Valtion mailla hoidettiin metsää kulottamalla

Jaana Koski

Metsähallitus toteutti Pyhäjärven etelälaidalla metsänhoidollisen kulotuksen 18 hehtaarin alueella…

Haluaisitko lukea koko jutun?
Tämä juttu on vain tilaajille. Jatka lukemaan tilaamalla Pyhäjärven Sanomat.
Tilausvaihtoehdot

Lue myös

9-luokka, elias rasila, kilpailu, metsä, Metsä360, Metsä360-nuorisokilpailu, salmen koulu, video, yhdeksäsluokkalaiset, ysiluokka, ysit 9-luokka, elias rasila, kilpailu, metsä, Metsä360, Metsä360-nuorisokilpailu, salmen koulu, video, yhdeksäsluokkalaiset, ysiluokka, ysitMetsä360–JariKekäläinen

Salmen koulun 9E pronssisijalle Metsä360-nuorisokilpailussa

Tilaajille

Salmen koulun 9E pronssisijalle Metsä360-nuorisokilpailussa

Tilaajille
Kirjoittanut Jaana Koski 24.11.2025 15:31 0

Pyhäjärven 9E-luokka menestyi Metsä360-nuorisokilpailussa videollaan Kallisarvoinen metsämme.

ehdokkaat, metsä, metsänhoitoyhdistys, MHY, MHY Pyhä-Kala, vaalit, valtuustovaalit ehdokkaat, metsä, metsänhoitoyhdistys, MHY, MHY Pyhä-Kala, vaalit, valtuustovaalitforest-272595_1280

Mhy Pyhä-Kalan valtuustovaaleissa kuusi pyhäjärvistä ehdokasta

Tilaajille

Mhy Pyhä-Kalan valtuustovaaleissa kuusi pyhäjärvistä ehdokasta

Tilaajille
Kirjoittanut Joonas Kärkkäinen 17.10.2024 09:00 0

Metsänhoitoyhdistys Pyhä-Kalan valtuustovaalien ehdokaslista vahvistettiin vaalitoimikunnan kokouksessa 4.10. Vaalien äänestysaika on 6.-27.11.2024. Valtuustoon tullaan valitsemaan 32 jäsentä ja 6 varajäsentä.

ennallistaminen, kevätlinnunherne, lehdonhoitotyöt, lehto, luonto, luontokohde, Markku Lehtelä, metsähallitus, metsänhoito, Mikko Ojamaa ennallistaminen, kevätlinnunherne, lehdonhoitotyöt, lehto, luonto, luontokohde, Markku Lehtelä, metsähallitus, metsänhoito, Mikko OjamaaLehdonhoito_Jaana_17

Lehtipuut hyvässä kasvussa ja lehtolajisto elpymässä hoitohakkuiden myötä

Tilaajille

Lehtipuut hyvässä kasvussa ja lehtolajisto elpymässä hoitohakkuiden myötä

Tilaajille
Kirjoittanut Jaana Koski 26.8.2024 12:00 0

Kevättalvella 2023 Pyhäjärven Sanomissa kerrottiin Metsähallituksen lehdonhoitotöistä Pitäjänmäellä.

hyvinvointi, kyssäri, kysymys, marjastus, metsä, sienestys, viikon kyssäri, viikon kysymys hyvinvointi, kyssäri, kysymys, marjastus, metsä, sienestys, viikon kyssäri, viikon kysymysPS viikonkyssari

Viikon 36 kyssäri – Houkutteleeko sienestys- ja marjastuskausi Pyhäjärven metsiin?

Viikon 36 kyssäri – Houkutteleeko sienestys- ja marjastuskausi Pyhäjärven metsiin?

Kirjoittanut Toimitus Pyhäjärven Sanomat 30.8.2023 06:00 0

Viikon kyssäri on gallup-tyyppinen viikottain vaihtuva kysymys, jonka vastaus julkaistaan aina seuraavan viikon lehdessä. Kyselyyn vastaajat voivat antaa myös kynän sauhuta kommentoimalla aihetta Sana on vappaa -kohtaan.

metsä, metsänhoito, metsänhoitoyhdistys, metsänhoitoyhdistys pyhä-kala, MHY, puukauppa metsä, metsänhoito, metsänhoitoyhdistys, metsänhoitoyhdistys pyhä-kala, MHY, puukauppaIMG_4428

Puukauppa vilkastui vuoden loppua kohden

Tilaajille

Puukauppa vilkastui vuoden loppua kohden

Tilaajille
Kirjoittanut Jaana Koski 29.12.2022 11:00 0

Metsänhoitoyhdistys Pyhä-Kala tiedottaa puun kysynnän vahvistuneen loppuvuotta kohden.

Jätä kommentti