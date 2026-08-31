Viikon 37 kysymys: Onko ilkivallan määrä mielestäsi lisääntynyt?

Viime viikolla tiedustelimme kiinnostusta geneettiseen sukututkimukseen. Tämän viikon puheenaiheeksi on Lossinrannan vastavalmistuneeseen nuotiopaikkaan kohdistuneiden tihutöiden jälkeen noussut ilkivalta. Vastaa viikon kysymykseen ja kurkkaa minkälaista keskustelua viime viikon kysymys kirvoitti.

Viikon kysymys on gallup-tyyppinen viikoittain vaihtuva kysymys, jonka vastaus julkaistaan aina seuraavan viikon lehdessä. Kyselyyn vastaajat voivat antaa myös kynän sauhuta kommentoimalla aihetta Sana on vapaa -kohtaan.

Toimituksella on oikeus lyhentää tai jättää julkaisematta viestejä. Muistetaan hyvät tavat viestien kirjoittamisessakin!

Huom! Tulokseksi hyväksytään vain yksi vastaus.

Näin viime viikolla vastattiin:

Haluaisitko tutkia omia sukujuuriasi DNA-testillä?

Kyllä 79 % | Ei 21 % (Vastauksia yhteensä 52)

Kyllä

“Olen jo tutkinut. Mielenkiintoista puuhaa!”

“Nyt on poikkeuksellisen hyvä hetki selvittää omia sukujuuria DNA-testillä. Ammattisukututkija Ari Kolehmainen analysoi tulokset tarkkuudella, johon tavalliset serkkutestit eivät yllä. Hänen työnsä avulla Pyhäjärven varhaisvaiheiden historiaa saadaan vihdoin esiin aivan uudella tarkkuudella, ajalta ennen kirjallisia lähteitä.”

“Isälinja testillä saa selville mistä ja mitä reittiä on tultu.”

“Kyllä kiinnostaa!”

“Tuli jo tutkittua. Löytyi uusia sukulaisia.”

“Tällä hetkellä hinta rajoittaa tutkimista.”

“Olen tehnyt testin ja löytänyt sukulaisia.”

“Suostuisivatpa suvun miehet Y-DNA -testiin. Olisi mielenkiintoista nähdä, mistä suku on saapunut tälle seudulle.”

“Tutkia yhä haluan ja jo yli 10 vuotta sitä tehnyt.”

“Hyväkin tutkia,kun suuri osa Pyhäjärvisiä on keskenään sukulaisia.”

“Miksipä ei, vaikka tuskin sieltä kurjuutta kummempaa paljastuisi.”

Ei

“Ei DNA-testillä pääse tutkimaan sukujuuria. Suomalaisilla geenipooli on liian pieni ja amerikkalaisissa palveluissa jokainen suomalainen on suunnilleen sukulainen. DNA-tutkijat houkuttelevat ihmisiä aiheen pariin, koska tarvitsevat omiin tutkimuksiinsa paljon eri sukuhaarojen testejä, ja näistä pystyy sitten päättelemään jotain. Testien tulokset ei suoraan kerro mitään. Tutkijat maksattavat omat tutkimuksensa niillä testattavilla, koska testit on suhteellisen kalliita. Tavan tallaaja ei siis saa kalliista testistään itse käytännössä mitään. Kokemusta on.”