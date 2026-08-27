Väki vähenee ja velka kasvaa

Vieraskynä

kirjoituskoneOtsake kuvaa Pyhäjärven kehityksen jatkuvuutta vuodesta toiseen…

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Varisvuori, alkusoittoa Kangasjärven ja Harjulinjan hankkeille

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Varisvuori, alkusoittoa Kangasjärven ja Harjulinjan hankkeille

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Kirjoittanut Vieraskynä 21.8.2026 22:39 0

Lintukankaanharjun pohjavesialueen reunamille Varisvuorelle, Rillankiven kupeeseen, ollaan kaavoittamassa seitsemän tuulivoimalan hanketta.

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Tuuli tuo tuuli vie – mitä jää jäljelle?

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Tuuli tuo tuuli vie – mitä jää jäljelle?

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Kirjoittanut Vieraskynä 30.4.2026 10:42 0

Tuulivoima- alueet pirstovat lähiluontoa. Ne rajoittavat eläinten liikkumista ja pienentävät niiden elinalueita. Tuulivoimalat kaventavat myös ihmisten mahdollisuuksia virkistäytyä: marjastaa, sienestää, metsästää ja liikkua luonnossa.

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Vastine Ojalan kirjoitukseen

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Vastine Ojalan kirjoitukseen

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Kirjoittanut Vieraskynä 13.4.2026 13:10 0

Winda Energyllä on hankekehitysvaiheessa Pyhäjärven Laulurämeen tuulivoimahanke, jonka tuulivoimaosayleiskaava hyväksyttiin Pyhäjärven kaupunginvaltuustossa 26.3.2026. Haluamme oikaista 9.4.

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Lausunnot eivät ole pelkkä muodollisuus

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Lausunnot eivät ole pelkkä muodollisuus

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Kirjoittanut Vieraskynä 7.4.2026 18:13 0

Valtuusto päätti 26.3. hyväksyä Laulurämeen osayleiskaavan. KD ja PS esittivät, että asia palautettaisiin valmisteluun lisäselvityksiä ja tarkennuksia varten. Äänestyksessä esityksemme ei mennyt läpi.

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Harjulinja on avaus sumuiseen ja synkkään tulevaisuuteen

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Harjulinja on avaus sumuiseen ja synkkään tulevaisuuteen

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Kirjoittanut Vieraskynä 17.2.2026 10:39 0

Pyhäjärvi aikoo selvästi selviytyä voittajana ”vihreässä” siirtymässä. Mutta tarkoittaako se vain väliaikaista ruusuilla tanssimista ja elävän maaseudun lopullista tyhjenemistä?

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