OP:n edustajiston vaalien ehdokasasettelu alkoi

Jaana Koski

OP Jokilaaksojen edustajiston vaali järjestetään marraskuun alussa…

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Asuntomarkkinoiden alimmassa kastissa oma koti irtoaa edullisesti

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Asuntomarkkinoiden alimmassa kastissa oma koti irtoaa edullisesti

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Kirjoittanut Jaana Koski 3.11.2025 13:24 0

Suomen Hypoteekkiyhdistyksen tuore luottoluokitus toi Pyhäjärven parrasvaloihin. Pyhäjärvi pitää yksin häntäpään paikkaa, ainoana CC-luokkaan kuuluvana kuntana.

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Korkein hallinto-oikeus ei myöntänyt valituslupaa: Kähärä nousee valtuustoon

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Korkein hallinto-oikeus ei myöntänyt valituslupaa: Kähärä nousee valtuustoon

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Kirjoittanut Sonja Röytiö 31.10.2025 20:38 0

Perussuomalaisten Teemu Kähärä ottaa paikan Pyhäjärven kaupunginvaltuustossa Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätöksen saadessa lainvoiman.

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Vasemmisto vaatii KHO:ta kumoamaan vaaliääniä koskevat päätökset – käsittelyaika voi olla jopa vuoden

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Vasemmisto vaatii KHO:ta kumoamaan vaaliääniä koskevat päätökset – käsittelyaika voi olla jopa vuoden

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Kirjoittanut Sonja Röytiö 21.10.2025 10:39 0

Pyhäjärven Vasemmiston vaaliasiamies on jättänyt korkeimpaan hallinto-oikeuteen valituslupahakemuksen sekä valituksen hallinto-oikeuden päätöksestä, jossa se katsoi keskusvaalilautakunnan toimineen lainvastaisesti mitätöidessään kaksi äänestyslipuketta.

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Kolme osuuspankkia yhdistää voimansa

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Kolme osuuspankkia yhdistää voimansa

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Kirjoittanut Jaana Koski 9.10.2025 05:11 0

OP Suomenselkä, OP Jokilaaksot ja OP Alavieska yhdistyvät huhtikuussa 2026. Uuden 15 kunnan alueella toimivan pankin kotipaikka on Pyhäjärvellä ja pankin nimeksi tulee OP Jokilaaksot.

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Kolmesta mitätöidystä äänestä valitukset hallinto-oikeuteen – jos yksikin valitus hyväksytään, perussuomalaisten ehdokas syrjäyttää vasemmiston valtuutetun

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Kolmesta mitätöidystä äänestä valitukset hallinto-oikeuteen – jos yksikin valitus hyväksytään, perussuomalaisten ehdokas syrjäyttää vasemmiston valtuutetun

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Kirjoittanut Sonja Röytiö 23.5.2025 07:00 0

Kaikkiaan kolmesta Pyhäjärven kaupungin keskusvaalilautakunnan mitättömäksi katsomasta äänestä on tehty valitus Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen.

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