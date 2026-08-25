Lystilehdon koirametsässä juostiin esteradalla

Jenna Qvick

Festarihenkisen päivän pääosaa tähditti hupiesterata, jonka pystyi suorittamaan yksin, ryhmässä tai koiran kanssa.

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Kylille turvaa tuilla – Keskipiste-Leaderilta Pyhäjärvelle 9518 euroa

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Kylille turvaa tuilla – Keskipiste-Leaderilta Pyhäjärvelle 9518 euroa

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Kirjoittanut Sonja Röytiö 14.5.2026 07:00 0

Keskipiste-Leader myönsi toukokuun kokouksessaan yritys- ja hanketukia reilun 126 000 euron edestä. Pyhäjärvisille kylille myönnettiin tukea defibrillaattorien hankintaan.

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Keski-Pohjanmaan Maakuntaviesti joudutaan perumaan

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Keski-Pohjanmaan Maakuntaviesti joudutaan perumaan

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Kirjoittanut Vieraskynä 23.3.2026 09:20 0

Pyhäjärvellä oli tarkoitus hiihtää jo kertaalleen loppiaiselta siirretty Keski-Pohjanmaan maakuntaviesti lankalauantaina 4. päivä huhtikuuta. Sääolosuhteista johtuen viesti peruuntuu tänä talvena jo toistamiseen.

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Vuoden ensimmäiset Leader-tuet jaettiin tammikuussa

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Vuoden ensimmäiset Leader-tuet jaettiin tammikuussa

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Kirjoittanut Sonja Röytiö 3.2.2025 15:33 0

Keskipiste-Leader myönsi vuoden ensimmäisessä kokouksessaan erilaisille hankkeille tukea yhteensä noin 149 250 euron edestä. Pyhäjärvelle tuosta summasta myönnettiin liki 7000 euroa.

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Koira hyökkäsi pienen koiran ja lenkkeilijän kimppuun Pyhäjärvellä – poliisi tutkii tapausta

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Koira hyökkäsi pienen koiran ja lenkkeilijän kimppuun Pyhäjärvellä – poliisi tutkii tapausta

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Kirjoittanut Jaana Koski 7.7.2023 14:42 0

Pyhäjärvislähtöinen Iina Kangasharju kertoi Instagram stories -päivityksessään ihanan rauhallisen iltalenkin päättyneen ikävään tapahtumaan täällä kotiseudulla.

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Pyhäjärven kaupunki täyttää 30 vuotta – mihin 10 000 euron juhlamääräraha käytetään?

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Pyhäjärven kaupunki täyttää 30 vuotta – mihin 10 000 euron juhlamääräraha käytetään?

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Kirjoittanut Jaana Koski 7.2.2023 09:42 0

Pyhäjärven kaupungin talousarvioon on varattu 10 000 euron määräraha osallistuvan budjetoinnin pilottihankkeelle. 30-vuotisjuhlallisuuksien tapahtumiksi pyydetään ehdotuksia, joista kuntalaiset pääsevät myöhemmin äänestämään.

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