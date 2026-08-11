Isä Mikael vihittiin alueen ortodoksipapiksi

Jaana Koski

Kuopion ortodoksisen seurakunnan pohjoinen alue eli entinen Kiuruveden ja Iisalmen seurakuntien alue sai päätoimisen paimenen isä Mikaelista.

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