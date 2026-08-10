Viritykset tarkistukseen

Jaana Koski

Maanantaiaamuna toimituksen sähköpostia lukiessa olin ristiriitaisissa tunnelmissa.

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Hirveästi hirviä ja hirveän liukastakin

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Hirveästi hirviä ja hirveän liukastakin

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Kirjoittanut Jaana Koski 18.11.2025 11:43 0

Pyhäjärven Jokikylällä tapahtui eilen hirvikolari ja viime viikolla Parkkiman suunnalla kaksi. Hirviä on nyt liikkeellä.

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Asioinnin sietämätön helppous

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Asioinnin sietämätön helppous

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Kirjoittanut Jenni Kankaanpää 29.9.2021 09:00 0

Poliisin lupapalveluiden konttorilla asioiminen aiheutti pienessä mielessäni tähtitieteellistä ketutusta viime viikolla. Lähdin tulevaa reissua silmällä pitäen hakemaan uutta passia, huomattuani edeltävän menneen tammikuussa vanhaksi.

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Tule esiin niin sinut lynkataan!

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Tule esiin niin sinut lynkataan!

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Kirjoittanut Mirka Kauranen 23.3.2021 09:00 0

Kuntavaalien alla paikkakuntalaisia kannustetaan puolueiden taholta tarttumaan toimeen ja ryhtymään ehdokkaiksi. Aina joku uusi innostuukin mukaan valtuutetuksi, mutta moni ”keltanokka” saa pian huomata, ettei yksi pääsky kevättä tehnytkään.

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