Kihumölökyn tulokset

Vieraskynä

Eläkeliiton Pyhäjärven yhdistys järjesti perinteisen kihumölökyn torstaina 11. heinäkuuta Ikosen koululla.

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