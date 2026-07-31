Vuosi pohjoisessa jätti pysyvän jäljen

Jenna Qvick

Kersantti Emil Tenhunen kotiutui kesäkuussa Sodankylän Jääkäriprikaatista vuoden mittaisen varusmiespalveluksen jälkeen. Aika valtion harmaissa oli mielekästä. 

Haluaisitko lukea koko jutun?
Tämä juttu on vain tilaajille. Jatka lukemaan tilaamalla Pyhäjärven Sanomat.
Tilausvaihtoehdot

Lue myös

Daniel Onnela, Ella-Noora Haapalehto, hiihto, Iiro-Mikko Harju, Ike Melnits, Jari Hankonen, Joel Ikonen, Josefina Kankaanpää, Juuso Haarala, markus kasanen, Oona Kettunen, Pohti SkiTeam, Pohti SkiTeam Pyhäjärvi, Suomen Cup, viesti Daniel Onnela, Ella-Noora Haapalehto, hiihto, Iiro-Mikko Harju, Ike Melnits, Jari Hankonen, Joel Ikonen, Josefina Kankaanpää, Juuso Haarala, markus kasanen, Oona Kettunen, Pohti SkiTeam, Pohti SkiTeam Pyhäjärvi, Suomen Cup, viesti1000060310

Pohti SkiTeamin miesten viestijoukkue toinen hiihdon Suomen Cupissa

Tilaajille

Pohti SkiTeamin miesten viestijoukkue toinen hiihdon Suomen Cupissa

Tilaajille
Kirjoittanut Vieraskynä 3.2.2026 08:17 0

Kauden neljäs hiihdon Suomen Cupin viikonloppu kisattiin Tampereella kirpeässä pakkassäässä.

ampparit, arttu pikkarainen, edustus, Emil Tenhunen, jääkiekko, jussi tikanmäki, juuso leskinen, konsta härkönen, leevi tikka, nicklas hietala, olli-pekka majava, Pohti, Pyhäjärven Pohti, topi halonen ampparit, arttu pikkarainen, edustus, Emil Tenhunen, jääkiekko, jussi tikanmäki, juuso leskinen, konsta härkönen, leevi tikka, nicklas hietala, olli-pekka majava, Pohti, Pyhäjärven Pohti, topi halonenPohti Edustus 2024 Juuso Leskinen SR

Amppareiden voittoputki katkesi Kempeleessä

Tilaajille

Amppareiden voittoputki katkesi Kempeleessä

Tilaajille
Kirjoittanut Vieraskynä 27.1.2025 23:31 0

Pyhäjärven Pohdin jääkiekon edustusjoukkue pelasi lauantaina Kiekko-Kettujen vieraana Kempeleessä. Kotijoukkue oli ottelussa lopulta etevämpi numeroin 7-4.

hiihto, hiihtokausi, kävely, koirankakka, koirankakka-astia, Koirat, latu, latutilanne, latuverkko, talvi, tepin lenkki hiihto, hiihtokausi, kävely, koirankakka, koirankakka-astia, Koirat, latu, latutilanne, latuverkko, talvi, tepin lenkkiTepin lenkki KH

Tepin lenkki ympärivuotiseksi

Tilaajille

Tepin lenkki ympärivuotiseksi

Tilaajille
Kirjoittanut Kirsi Haapea 13.1.2025 15:22 0

Pyhäsalmen Tepin lenkki aukeaa pian kokonaan, kun kesäreitin pohjatyöt sähkölinjalla valmistuvat. Talvikävelyreitillä on nyt koirankakkaroskikset, etteivät jätökset päädy karjan rehuun.

ampparit, arttu montonen, arttu pikkarainen, Emil Tenhunen, jukka kinnunen, konsta härkönen, leevi tikka, Miska Humaloja, niklas knuutinen, olli-pekka majava, pekka tikanmäki, Pohti, pohti edustus, Pyhäjärven Pohti, roni tikkanen ampparit, arttu montonen, arttu pikkarainen, Emil Tenhunen, jukka kinnunen, konsta härkönen, leevi tikka, Miska Humaloja, niklas knuutinen, olli-pekka majava, pekka tikanmäki, Pohti, pohti edustus, Pyhäjärven Pohti, roni tikkanenAmpparit vs Kiilat juhlaottelu-17

Amppareille kolmas voitto putkeen

Tilaajille

Amppareille kolmas voitto putkeen

Tilaajille
Kirjoittanut Vieraskynä 18.11.2024 12:59 0

Jääkiekon III-divisioonassa Pyhäjärven Pohdin edustusjoukkue jatkoi voittojen tiellä viime lauantaina Raahessa. Sarjan häntäpäähän jämähtänyt Teräs-Kiekko kaatui Pohdin käsittelyssä tuloksella 5–7 (1–2, 2–5, 2–0).

ampparit, arttu montonen, arttu pikkarainen, eemeli virtanen, Emil Tenhunen, jääkiekko, Joni Aho, jussi kumpulainen, jussi tikanmäki, juuso leskinen, Miska Humaloja, niilo tikka, niklas knuutinen, olli-pekka majava, pekka tikanmäki, Pohti, pohti edustus, roni tikkanen, vesa-pekka rämö ampparit, arttu montonen, arttu pikkarainen, eemeli virtanen, Emil Tenhunen, jääkiekko, Joni Aho, jussi kumpulainen, jussi tikanmäki, juuso leskinen, Miska Humaloja, niilo tikka, niklas knuutinen, olli-pekka majava, pekka tikanmäki, Pohti, pohti edustus, roni tikkanen, vesa-pekka rämöAmpparit2.pipsa

Ampparit murjoi Kiilat tylysti

Tilaajille

Ampparit murjoi Kiilat tylysti

Tilaajille
Kirjoittanut Vieraskynä 6.2.2024 12:57 0

Pyhäjärven Pohti otti kolmannen peräkkäisen kolmen pisteen voiton III-divisioonan paikallisottelussa Haapajärven Kiiloja vastaan.

Jätä kommentti