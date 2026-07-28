Onko demokratia rikki?

Jaana Koski

Politiikan tutkija Johanna Vuorelma tutkii ilmiötä, jota hän kutsuu etäisyyden politiikaksi…

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Julkisuus kuuluu julkisten varojen käyttöön

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Kirjoittanut Jaana Koski 3.5.2026 15:00 0

Kansainvälistä lehdistön- ja sananvapauden päivää vietetään 3. toukokuuta.

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Vaikeistakin asioista täytyy pystyä puhumaan – ja kirjoittamaan

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Vaikeistakin asioista täytyy pystyä puhumaan – ja kirjoittamaan

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Kirjoittanut Jaana Koski 24.2.2026 08:08 0

Viime aikoina olen joutunut kirjoittamaan uutisia hankalista aiheista. En minä niitä ilkeyttäni tongi. Kriittisyys on tässä työssä velvollisuus.

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Mikä ihmeen tietopyyntö? – Avoimuus ja julkisuus on tärkeä osa demokratiaa

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Mikä ihmeen tietopyyntö? – Avoimuus ja julkisuus on tärkeä osa demokratiaa

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Kirjoittanut Jaana Koski 23.9.2025 09:00 0

Kuntien ja aluevaltuustojen luottamushenkilöt saavat tässä kuussa postia Uutismedian liitolta.

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Tutkimustietoa tuulivoiman vaikutuksista ja hyväksyttävyydestä

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Tutkimustietoa tuulivoiman vaikutuksista ja hyväksyttävyydestä

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Kirjoittanut Jaana Koski 23.4.2025 15:57 0

Pyhäjärvelle on vireillä 13 tuulivoimahanketta, joiden voimalamäärä saattaa nousta yhteensä lähelle kahtasataa.

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Piileekö parvessa tyhmyys vai viisaus?

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Piileekö parvessa tyhmyys vai viisaus?

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Kirjoittanut Jaana Koski 3.12.2024 14:11 0

Nykyisin saattaa törmätä tilanteeseen, jossa esimerkiksi Facebookin ryhmissä pyydetään apua yhteisöltä. Joku saattaa jopa esittää kysymyksensä ”parviälylle”.

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