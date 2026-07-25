Elämästä kirkonkylällä 1990-luvulla

Vieraskynä

Koulubussi kääntyy Pellikantielle jatkaen matkaansa kohti Emoniemeä…

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Menneitä muistellen: Lapsuusajan kesämuistoja Kirkonkylältä

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Menneitä muistellen: Lapsuusajan kesämuistoja Kirkonkylältä

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Kirjoittanut Vieraskynä 27.9.2024 07:00 0

Matti Kangasharju kirjoitti rustasi muistelmiaan ylös lapsuusvuosistaan Pyhäjärven Kirkonkylällä. Poikasten leikeissä ei vauhdilta ja vaarallisilta tilanteilta vältytty. 

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Menneitä muistellen: Vanhat valokuvat kertovat

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Menneitä muistellen: Vanhat valokuvat kertovat

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Kirjoittanut Sonja Röytiö 2.4.2024 17:00 0

Pyhäjärven Sanomissa on julkaistu aikanaan vanhoja valokuvia nimensä mukaisesti Vanhat valokuvat kertovat -palstalla.

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Joulumuistoja Pyhäjärveltä

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Joulumuistoja Pyhäjärveltä

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Kirjoittanut Jaana Koski 11.12.2023 07:00 0

Tähän on koottu joulumuistoja sekä Pyhäjärven Sanomien lukijoilta, että vanhojen lehtien sivuilta. Joulumuistoja lähettäneiden kesken arvottiin Pyhäjärven Sanomien kolmen kuukauden digitilaus.

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