Koko perheen St. Lake Cruising & Meet satamassa

Vieraskynä

Pyhäjärven satamassa vietetään tulevana lauantaina 25. heinäkuuta koko perheen St. Lake Cruising & Meet -tapahtumaa. Kyseessä on nyt kolmatta kertaa järjestettävä tapahtuma. Satama täyttyy näyttävistä harrasteajoneuvoista ja hyvästä tunnelmasta. Perheen pienimpiä ilahduttaa Dinopark-pomppulinna.

Tapahtuman järjestelyissä on mukana myös MLL Pyhäjärven yhdistys. Sataman ravintola ja Vohvelikahvila palvelee koko päivän.

Cruisingiin osallistuville järjestäjä tarjoaa maksuttoman laivaristeily. Myös kesän ainoa yleisöristeily M/S Ahdilla järjestetään samana päivänä.

Tervetuloa viettämään kesäpäivää Pyhäjärven satamaan!

 

 

Harri Heikkilä

Lue myös

koko kaupungin vappu, menovinkki, puffi, tapahtuma, vappu koko kaupungin vappu, menovinkki, puffi, tapahtuma, vappuimage00063

Koko kaupungin vappu 2026 on päihteetön hyvänmielen kevään avaus

Tilaajille

Koko kaupungin vappu 2026 on päihteetön hyvänmielen kevään avaus

Tilaajille
Kirjoittanut Vieraskynä 16.4.2026 07:00 0

Koko kaupungin vappu 2026 -tapahtuma kokoaa kansaa Pyhäjärvellä makasiinitorille. Ohjelmassa on edellisvuotiseen tapaan musiikkia, ohjelmaa lapsille ja harrasteautoja.

afterwork, menovinkki, pyhäjärven yrittäjät, tapahtuma, tilaisuus, verkostoituminen, yrittäjänpäivä afterwork, menovinkki, pyhäjärven yrittäjät, tapahtuma, tilaisuus, verkostoituminen, yrittäjänpäiväHaaveorkesteri TK

Yrittäjänpäivän Afterwork kutsuu yrittäjät yhteen rentoon alkuillanviettoon

Tilaajille

Yrittäjänpäivän Afterwork kutsuu yrittäjät yhteen rentoon alkuillanviettoon

Tilaajille
Kirjoittanut Sonja Röytiö 30.8.2025 07:00 0

Yrittäjänpäivänä perjantaina 5.9. Pyhäjärven Yrittäjät järjestävät Afterwork-tapahtuman Pub Lyhdyssä. Tilaisuuteen ovat tervetulleita kaikki yrittäjät – oli yhdistyksen jäsen tai ei.

artisti, esiintyjä, ilotulitus, lamminaho, marjoniemi, musiikki, satama, venetsialaiset artisti, esiintyjä, ilotulitus, lamminaho, marjoniemi, musiikki, satama, venetsialaisetVenetsialaiset MM

Kesän mökkeily- ja veneilykausi pakettiin – Venetsialaisia juhlitaan pitkin Pyhäjärveä

Tilaajille

Kesän mökkeily- ja veneilykausi pakettiin – Venetsialaisia juhlitaan pitkin Pyhäjärveä

Tilaajille
Kirjoittanut Sonja Röytiö 22.8.2025 07:00 0

Elokuun viimeisenä viikonloppuna Pyhäjärvellä sanotaan heipat kesän mökkeily- ja veneilykaudelle Venetsialaisten muodossa. Nappaa tästä menovinkit paikkakunnan Venetsialaisiin!

Jätä kommentti