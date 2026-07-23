Koko perheen St. Lake Cruising & Meet satamassa

Pyhäjärven satamassa vietetään tulevana lauantaina 25. heinäkuuta koko perheen St. Lake Cruising & Meet -tapahtumaa. Kyseessä on nyt kolmatta kertaa järjestettävä tapahtuma. Satama täyttyy näyttävistä harrasteajoneuvoista ja hyvästä tunnelmasta. Perheen pienimpiä ilahduttaa Dinopark-pomppulinna.
Tapahtuman järjestelyissä on mukana myös MLL Pyhäjärven yhdistys. Sataman ravintola ja Vohvelikahvila palvelee koko päivän.
Cruisingiin osallistuville järjestäjä tarjoaa maksuttoman laivaristeily. Myös kesän ainoa yleisöristeily M/S Ahdilla järjestetään samana päivänä.
Tervetuloa viettämään kesäpäivää Pyhäjärven satamaan!
Harri Heikkilä