Pyhäjärven viimeinen rintamasotilas on poissa – Heino Väätti 1923–2026

Vieraskynä

syntyi 10.5.1923 Pyhäjärven Ojakylän Viuhkalassa…

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