Rakkaalla koululla on monta nimeä – Eine syntyi tulevaan kouluunsa

Joonas Kärkkäinen

Peräkylän koulu, Kontialan koulu, Kontiolan koulu, Hiidenkylän koulu…

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Yhteisiä muistoja – Väätin koululla oli hyvä yhteishenki  

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Yhteisiä muistoja – Väätin koululla oli hyvä yhteishenki  

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Kirjoittanut Joonas Kärkkäinen 5.1.2026 07:41 0

Pyhäjärven Sanomien Kuulumisia Kyläkoululta -kierroksella muistellaan tällä kertaa Väätinperän koulua. Meeri Parkkima tapasi kesällä vanhoja luokkatovereitaan, Väätin ykkösluokkalaisia lukuvuodelta 1956–1957.

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Pienen koulun elämää – Liittoperän koulu oli luonnonläheinen ja yhteisöllinen

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Pienen koulun elämää – Liittoperän koulu oli luonnonläheinen ja yhteisöllinen

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Kirjoittanut Joonas Kärkkäinen 7.1.2025 13:00 0

Liittoperän oma koulurakennus valmistui vuonna 1957. 13 vuotta koululla opettanut Heikki Parviainen kertoo, että pienet luokkakoot antoivat opettajille mahdollisuuksia joustavaan opetukseen.

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Hietakylän entinen koulurakennus 60 vuotta – Aurinkoranta-koti palvelee järven äärellä

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Hietakylän entinen koulurakennus 60 vuotta – Aurinkoranta-koti palvelee järven äärellä

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Kirjoittanut Joonas Kärkkäinen 29.8.2024 09:30 0

Hietakylän koulu valmistui vuonna 1964. 40 vuotta myöhemmin rakennuksesta tulikin palveluasumiseen keskittyvä Aurinkoranta-koti.   Hietakylän koulun toiminta alkoi tasan 60 vuotta sitten.

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Sarvimäen vintiltä Jokikylän koulun pulpettiin ja opettajan pöydän taa

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Sarvimäen vintiltä Jokikylän koulun pulpettiin ja opettajan pöydän taa

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Kirjoittanut Sonja Röytiö 11.12.2023 16:00 0

Jokikylän koulussa kulutettiin koulunpenkkejä aina vuodesta 1895 vuoteen 2007 saakka, kunnes koulu lakkautettiin.

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Kuusenmäen kansakoulu elää muistoissa – Alatalo on ollut Niskasten suvulla vuosisadan

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Kuusenmäen kansakoulu elää muistoissa – Alatalo on ollut Niskasten suvulla vuosisadan

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Kirjoittanut Sonja Röytiö 18.9.2023 10:04 0

Kuusenmäen koulu toimi vuodesta 1898 aina vuoteen 1969 saakka, jonka jälkeen koulurakennus sai purkutuomion.

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