Helena-patsas täytti 20 vuotta – kohusta tuli Pyhäjärven tunnus

Jenna Qvick

Helena Takalon patsas on koristanut Pyhäjärven katukuvaa jo kahden vuosikymmen ajan. Talkoovoimin toteutettu hanke herätti aikanaan vilkasta keskustelua. Vuosien saatossa siitä on tullut yksi kaupungin tunnetuimmista merkeistä. 

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