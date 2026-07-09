Lasikirppis sulki ovensa kiitosten kera

Jenna Qvick

Viimeisiä löytöjä tehtiin, kuulumisia vaihdettiin ja makkara maistui, kun SPR Pyhäjärven osaston Lasikirppis vietti maanantaina viimeistä aukiolopäiväänsä.

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