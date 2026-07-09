Piilossa puiden keskellä – Keskustan tuntematon tenniskenttä

Jenna Qvick

Moni pyhäjärvinen ei tiedä, että aivan keskustan tuntumassa, Susitien ja Erämiehentien välisessä metsikössä sijaitsee tenniskenttä. Kenttää ei löydy kartoista eikä siitä juuri kerrota missään, mutta se on ollut aktiivisessa käytössä jo lähes viiden vuosikymmenen ajan. 

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