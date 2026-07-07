Viikon 29 kysymys: Hallitsetko vanhoja perinnetaitoja?

Kihuviikon lehdessä on esillä nostalgisia aiheita viikateniitosta voin tekoon. Hallitsetko sinä vanhoja perinnetaitoja? Vastaa viikon kysymykseen ja kurkkaa samalla mitä lukijat vastasivat viime viikon kesäteatteriaiheiseen kysymykseen.
Viikon kysymys on gallup-tyyppinen viikoittain vaihtuva kysymys, jonka vastaus julkaistaan aina seuraavan viikon lehdessä. Kyselyyn vastaajat voivat antaa myös kynän sauhuta kommentoimalla aihetta Sana on vapaa -kohtaan.
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Huom! Tulokseksi hyväksytään vain yksi vastaus.
Kuinka viime viikolla vastattiin:
Kuuluuko kesäteatterissa käyminen kesäperinteisiisi?
Näin vastasitte: Kyllä 67 % | Ei 33 % (Vastauksia yhteensä 49)
Kyllä
“Ehdottomasti! On kuulunut 15-vuotiaasta asti. Joka kesä täytyy käydä katsomassa vähintään yksi näytelmä!”
“Rentouttavaa.”
“Iliman muuta!”
“Veikeitä esityksiä kesäteatterit pullollaan.”
Ei
“En ole koskaan käynyt kesäteatterissa.”
“Ei”
“Nautin enemmän syvällisemmästä teatterista, mutta kesäteatteriinkin välillä eksyn.”