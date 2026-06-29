Huono-osaisuus heikentää kriisinkestävyyttä

Jaana Koski

EU on sitoutunut tavoitteeseen vähentää köyhyyden tai sosiaalisen syrjäytymisen vaarassa olevien määrää vuoteen 2030 mennessä vähintään 15 miljoonalla henkilöllä, joista vähintään 5 miljoonaa on lapsia.

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Järjestöiltä leikataan – paikallistasolla kannattaa aktivoitua

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Järjestöiltä leikataan – paikallistasolla kannattaa aktivoitua

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Kirjoittanut Jaana Koski 28.4.2026 11:15 0

Kehysriihessä päätettiin 50 miljoonan euron pysyvistä leikkauksista sosiaali- ja terveysministeriön yleishyödyllisille järjestöille jakamaan rahoitukseen.

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Hevosille säädettiin ystävätakuu – entä ihmisten yksinäisyys?

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Hevosille säädettiin ystävätakuu – entä ihmisten yksinäisyys?

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Kirjoittanut Jaana Koski 30.3.2026 09:00 0

Vuoden alussa tuli voimaan uusi asetus hevoseläinten hyvinvoinnista, jossa keskeisessä osassa on sosiaalinen hyvinvointi. Hevosta ei saa enää pitää yksin, vaan sillä täytyy olla näkö- ja kuuloyhteys lajitoveriin, aasiin tai muuliin.

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Ihmissuhteet ovat parasta varautumista

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Ihmissuhteet ovat parasta varautumista

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Kirjoittanut Jaana Koski 17.3.2026 10:43 0

Oli ilo lukea ihmisten vastauksia viikon kysymykseen naapuriapua koskien. 80 prosenttia kertoi auttavansa naapureitaan tai saavansa heiltä apua. Useissa kommenteissa kerrottiin naapurien avustamisesta esimerkiksi lumitöissä.

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Hyvinvoinnille tilaa – myös lehdessä

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Hyvinvoinnille tilaa – myös lehdessä

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Kirjoittanut Jaana Koski 9.2.2026 05:55 0

Paikallislehteä ei pidä tehdä tynnyrissä. Lehti elää ja hengittää vuorovaikutuksessa yhteisön ja yhteiskunnan kanssa.

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Tulevaisuuden toivojen toivoton tulevaisuus

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Tulevaisuuden toivojen toivoton tulevaisuus

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Kirjoittanut Jaana Koski 29.7.2025 12:51 0

Tämä kesä oli viimeinen helppo kesä opiskelijoille asumisen suhteen. Heinäkuuhun saakka opiskelija-asunnon vuokraan on saanut yleistä asumistukea. Elokuussa opintotuella opiskelevat siirtyvät asumislisän piiriin.

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