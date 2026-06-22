Mistä tuoretta Pyhäjärven kalaa voi ostaa? 

Jenna Qvick

Pyhäjärvellä toimii ammattikalastajia ja tuoretta Pyhäjärven kalaa on saatavilla, vaikka sitä ei löydy joka päivä kauppojen hyllyiltä. 

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