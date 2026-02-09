Toimitus tutkii: Sujuuhan tanssiopiston toiminta kuin tanssi?

Jaana Koski

Tanssiopisto Uusikuun toiminta siirtyi elokuussa 2024 Pyhäsalmen Tanssi ry:ltä Pyhäjärven kaupungin toiminnaksi. Ensimmäinen kokonainen toimintavuosi on nyt takana, joten selvitimme, kuinka siirto on sujunut. Kysymyksiin vastasi Tanssiopisto Uusikuun rehtori Kim Oja.

Haluaisitko lukea koko jutun?
Tämä juttu on vain tilaajille. Jatka lukemaan tilaamalla Pyhäjärven Sanomat.
Tilausvaihtoehdot

