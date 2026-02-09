Ennätysyleisö sai mitä halusi – Ampparit kaatoi Hokin Inmet Areenalla

III-divisioonan kauan odotettu kärkiottelu Pyhäjärven Pohdin ja Kajaanin Hokin välillä ei jättänyt ketään kylmäksi. Inmet Areenalle oli ahtautunut kauden ennätysyleisö 470 katsojaa, kun Ampparit tarrasi sarjan kärkipaikkaan kiinni entistä vahvemmin vakuuttavalla 8–2 voitolla.

Ampparit ylikäveli Cowboysin

Kirjoittanut Vieraskynä 2.2.2026 14:34 0

Pyhäjärven Pohdin jääkiekon edustusjoukkue otti viikonloppuna jo 14:nnen peräkkäisen voiton murskaamalla Nivala Cowboysin kakkosjoukkueen Uikko-Areenalla rumasti numeroin 1–17 (0–4, 1–7, 0–6).

Pohti pöllytti JHT Akatemiaa

Kirjoittanut Vieraskynä 26.1.2026 14:46 0

Pyhäjärven kiekkoylpeyden Amppareiden vauhti ei hyydy vieläkään III-divisioonassa. Tällä kertaa Pohdin mankeloimaksi jäi Kalajoen JHT Akatemia kotihallissaan numeroin 2–11 (1–3, 0–6, 1–2).

Suksi luisti Pellikan ikäreissä

Kirjoittanut Jaana Koski 22.1.2026 15:27 0

Pyhäjärven Pohdin talvi-ikärit hiihdeltiin keskiviikkona Pellikassa vapaalla tyylillä.

Ampparit jatkoi hurjaa runkosarjaansa

Kirjoittanut Vieraskynä 19.1.2026 15:11 0

Pyhäjärven Pohdin jääkiekon edustusjoukkue on hävinnyt kuluvalla kaudella vain avauspelinsä syyskuussa. Kuluneena lauantaina kirjattiin jo 12. peräkkäinen voitto, kun Ampparit siirtyivät sarjakärkeen hakemalla 4–7 voiton Kempeleen Kiekko-Ketuista.

Pohdin miehistö jatkoi joulutauon jälkeen voitolla

Kirjoittanut Vieraskynä 12.1.2026 16:45 0

Pyhäjärven Pohdin jääkiekon edustusjoukkue palasi pelien pariin joulutauon jälkeen Haapaveden Urheilijoiden vieraana viime lauantaina. Ampparit venytti voittoputkensa jo 11 ottelun mittaiseksi ottamalla selvän 3–7 voiton.

