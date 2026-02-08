”Pieni liekki valon antaa, toivon tuikkeen sydämeen”

Vieraskynä

Tänään sunnuntaina vietetään kynttilänpäivää…

Haluaisitko lukea koko jutun?
Tämä juttu on vain tilaajille. Jatka lukemaan tilaamalla Pyhäjärven Sanomat.
Tilausvaihtoehdot

Lue myös

kansanlähetys, sunnuntain sana kansanlähetys, sunnuntain sanajan-tinneberg-tVIv23vcuz4-unsplash

Kutsu

Tilaajille

Kutsu

Tilaajille
Kirjoittanut Vieraskynä 1.2.2026 07:07 0

Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa, eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan, ja Hän uskoi meille sovituksen sanan ( 2.Kor 5:19).

kirkkoherra, mirva ahola, pyhäjärven seurakunta, sunnuntain sana kirkkoherra, mirva ahola, pyhäjärven seurakunta, sunnuntain sanaIMG_1692

Tie vie

Tilaajille

Tie vie

Tilaajille
Kirjoittanut Vieraskynä 25.1.2026 06:00 0

Joulu on tullut taas ja joulu on tullut taas. Se pääsiäiseen asti kestää. Sitten on pääsiäinen, sitten on pääsiäinen, jouluun asti sitä kestää. Totta se tuskin lienee, totta se tuskin lienee, koska paastoaika estää.

helluntaiseurakunta, kirsti jauhiainen, sunnuntain sana helluntaiseurakunta, kirsti jauhiainen, sunnuntain sanazac-durant-_6HzPU9Hyfg-unsplash

Elävä toivo

Tilaajille

Elävä toivo

Tilaajille
Kirjoittanut Vieraskynä 18.1.2026 06:00 0

”Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä! Suuressa laupeudessaan hän on Jeesuksen Kristuksen kuolleistanousemisen kautta uudestisynnyttänyt meidät elävään toivoon” 1. Piet 1:3.

pyhäjärven seurakunta, sunnuntain sana, tea jouhki pyhäjärven seurakunta, sunnuntain sana, tea jouhkipaul-2zWSzZq1Ok4-unsplash

Loppiaisen valo kantaa uuteen vuoteen

Tilaajille

Loppiaisen valo kantaa uuteen vuoteen

Tilaajille
Kirjoittanut Vieraskynä 11.1.2026 06:00 0

Loppiaisena muistamme itämaan tietäjiä, jotka kulkivat pitkän matkan tähden johdattamina. He etsivät jotakin suurta ja kuninkaallista, mutta perille saavuttuaan löysivätkin lapsen seimessä. Alkuhämmennys oli varmasti valtava.

kirkon viestintä, sana sinulle, sunnuntain sana kirkon viestintä, sana sinulle, sunnuntain sanaphilipp-pilz-EYDt5SqL_O4-unsplash

Välivaiheet porttina uuteen

Tilaajille

Välivaiheet porttina uuteen

Tilaajille
Kirjoittanut Vieraskynä 4.1.2026 06:00 0

Joh. 10:22–30
Tämän pyhän teksti kertoo siitä, miten Jeesus nuorena etsi omaa tehtäväänsä ja kutsumuksensa salaisuutta. Aikuistumiseen liittyy usein ajanjakso, jota harva meistä pystyy välttämään.

Jätä kommentti