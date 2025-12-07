Lue myös

Lukijan runo: Kärrytie 

Kirjoittanut Vieraskynä 5.12.2025 16:36 0

Aila Perkiö halusi verestää muistoja ja välittää terveisensä Naisvoimistelijoiden väelle, entisille oppilailleen ja lehden lukijoille vanhan Kansalaisopiston runon myötä.

Viikkolehti

Viikkolehti

Kirjoittanut Vieraskynä 20.11.2025 06:00 0

7 vuosikymmentä jo painettua sanaa julki. Oikoi kotiin ovellekin. Kiitos Pyhäjärvi!   Toiveena tietoa pitäjästä. Nurkkakulkijasi, lukisi naapurikin, syrjäkylän asuja.

Lukijan runo: Silmät avoimet

Kirjoittanut Vieraskynä 17.11.2025 11:16 0

Elämä kantaa,  se tarpeellisen antaa.  Mitä tarvitset?  Silmät avoimet.    Nähdäksesi onnen avaimet, ne on: läheiset, koti, ravinto, luonto, rauhakin.

Lukijan runo: Osa suurempaa

Kirjoittanut Vieraskynä 25.10.2025 07:00 0

Sielu kaipaa valoa,  keho maallista tasoa.  Luonnostamme löytyvät ne,  tasapainon avaimet.    Liikuskella luonnossa,  katsella saa kaunista.  Hengittää ja hellittää,  hetkes' kiireet taakse jää.

Lukijan runo: Metsä

Kirjoittanut Vieraskynä 24.10.2025 07:00 0

Metsä on puiden huminaa; haavanlehtien havinaa. Männikkö jylhä ja korkea mäki, satakielen konsertti kukkuva käki.   Varisten vaakku, harakan nauru, jossa on ilkkuvan ilon pauhu.

