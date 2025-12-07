Kuninkaasi tulee kunniassa

Vieraskynä

Siunattua adventin aikaa!   Heli Hänninen Seurakuntapastori Pyhäjärven seurakunta       Artikkelikuva: Pixabay…

Pysähdy ja luota

Kirjoittanut Vieraskynä 23.11.2025 07:00 0

Kirkkovuoden loppu lähestyy. Valvomisen sunnuntai kutsuu meitä pohtimaan: mitä tarkoittaa hengellinen valvominen? Se ei ole hermostunutta odottamista tai pelkoa, vaan luottamusta siihen, että Jumala pitää meistä huolen.

1955: Pyhäjärven kirkot

Kirjoittanut Vieraskynä 16.11.2025 07:00 0

Pyhäjärven Sanomien ensimmäisessä numerossa 15.12.1955 julkaistu kirkkoherra U. N. Taipaleen kirjoitus.

Valon vähenemisen keskellä

Kirjoittanut Vieraskynä 9.11.2025 06:00 0

Syksy on taas saapunut siihen vaiheeseen, kun valo hiipuu päivä päivältä aikaisemmin. Aamut ovat hämärää harmautta, illat pimenevät ennen kuin ehdimme kunnolla pysähtyä. Luonto vetäytyy lepoon – ja ehkä niin tekevät myös meidän mielemme.

Sana pyhäinpäiväksi ja Karjalan valistajain päiväksi

Kirjoittanut Vieraskynä 1.11.2025 08:00 0

Lauantaina 1. marraskuuta saamme monin tavoin muistella edesmenneitä, kuolonuneen nukkuneita rakkaitamme, kun evankelisluterilaisessa kirkossa vietetään pyhäinpäivää ja ortodoksisessa kirkossa Karjalan valistajain yhteistä juhlaa.

Uskon voima

Kirjoittanut Vieraskynä 26.10.2025 07:37 0

Uskon ja epäuskon taistelu on meille jokaiselle tuttua. Usein kysymme eri asiayhteyksissä; uskoako vaiko ei? Kysymykseen liittyy usein ongelmia ja haasteita todisteiden puutteesta, niiden vähyydestä tai luotettavuudesta.

Jätä kommentti