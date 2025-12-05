Pukit puhuvat jälleen palturia – tunnistatko sinä, kuka piileksii valkoparran takana?

Sonja Röytiö

Valepukit ovat täällä jälleen! Paljastuuko sinulle kuvien, väittämien ja videon avulla, ketkä neljä paikallisille tuttua kasvoa ovat hautautuneet piiloon valkoparran ja punaisen asun taakse ja mistä he valehtelevat?

 

 

Viime vuoden tapaan pääsemme jälleen arvuuttelemaan, ketkä neljä pyhäjärvisille tuttua henkilöä ovat pukeneet ylleen Korvatunturin herran tamineet. Joulupukeiksi sonnustautuneet henkilöt kertovat itsestään vihjeeksi viisi väittämää, joista yksi on kuitenkin valetta. Sinun tehtäväksesi jää toimia salapoliisina ja selvittää, ketkä oikein ovat nämä Pyhäjärven Sanomien valepukit, ja mikä kunkin heidän väittämistään on täyttä puppua!

Tänä vuonna apua arvuutteluun saadaan myös joulupukkien joulutoivotuksista pienen videon muodossa. Saattaapa kuitenkin olla, että joulupukit ovat hieman muuttaneet ääntään pysyäkseen ehkäpä työtovereiden, harrastuskavereiden, paikallisten tuttavien tai jopa puolisoidensa tunnistamattomissa. Lisävihjeenä voin väittää, että jokaisella heillä saattaa olla pientä taipumusta heittäytymiseen, sillä yhtäkään ei näistä joulupukeista tarvinnut suostutella mukaan: jokainen vastasi empimättä myöntävästi pienen naurahduksen saattelemana.

Joko keksit, ketkä ovat valepukkimme? Kun tiedät, ketkä ovat naamioituneet punanuttuun ja mikä väittämistä oli puppua, lähetä arvauksesi sähköpostitse osoitteeseen sonja.roytio@pyhajarvensanomat.fi tai tekstiviestillä tai WhatsAppilla numeroon 040 169 7350 vuoden viimeiseen päivään mennessä (31.12.2025). Valepukit valheineen paljastetaan vuoden 2026 ensimmäisessä lehdessä. Eniten oikeita vastauksia tiennyt voittaa itselleen Pyhäjärven Sanomien tuotepalkinnon, joka tulee noutaa toimistoltamme aukioloaikoina. Jos oikein arvanneita on enemmänkin, arvotaan palkinto heidän kesken. Rauhallista joulun aikaa ja onnea tulevalle vuodelle!

 

 

Joulupukki n:o 1

Kuvassa on henkilö, joka on naamioitunut joulupukin asuun.

  • Olen omapäinen oinas.
  • Olen innokas metsästäjä.
  • Minut näkee usein joko kentällä tai kentän laidalla.
  • Olen utelias visionääri.
  • Humpattaa aina kun tulee tilaisuus.

 

 

Joulupukki n:o 2

Kuvassa on henkilö, joka on naamioitunut joulupukin asuun.

  • Olen ollut kesätöissä kaupassa.
  • Käyn usein kävelyllä koirien kanssa.
  • Musiikkia riittää elämässäni sekä töissä että vapaalla.
  • Ylioppilaskirjoituksistani on aikaa neljä vuotta.
  • Neulon villasukkia joululahjaksi läheisilleni.

 

Joulupukki n:o 3

Kuvassa on henkilö, joka on naamioitunut joulupukin asuun.

  • Kuusen pitää olla metsäkuusi, eikä tekokuusi.
  • Vapaa-aikanani tykkään maalata tauluja.
  • Huono keli ei haittaa minua, voin tulla paikalle vaikka laskuvarjolla.
  • Pukki voi tulla kiireestikin paikalle.
  • Olen TV:stä tuttu.

 

 

Joulupukki n:o 4

Kuvassa on henkilö, joka on naamioitunut joulupukin asuun.

  • Olen aika hiljainen ja vähän erakkoluonne.
  • Rakennusala on aina kiinnostanut minua, mutta pitkä työurani vei minut nykyiseen hyvinvointitoimeen siisteihin sisätöihin.
  • Harrastan lautapelejä ja kulttuuria.
  • Olen koirien ihminen.
  • Olen kokeillut Stand upia ja ollut joissain filmeissäkin.

 

 

 

 

Eikö kuvat ja väittämät vielä avanneet, ketkä ovat naamioituneet joulupukeiksi?

Katso alta pukkien joulutervehdykset!

Lue myös

Callio, henrik kiviniemi, Hutsulia, joulu, joulunavaus, joulupukki, joulupuuro, jouluvalot, kansainvälinen kahvila, kaupunginjohtaja, lasipalatsi, Liikekeskus Woltti, näyttely, puurotarjoilu, pyhäjärven lukio, talvi, tanssiopisto uusikuu, tonttu, ukraina, varhaiskasvatus, yhteistyö Callio, henrik kiviniemi, Hutsulia, joulu, joulunavaus, joulupukki, joulupuuro, jouluvalot, kansainvälinen kahvila, kaupunginjohtaja, lasipalatsi, Liikekeskus Woltti, näyttely, puurotarjoilu, pyhäjärven lukio, talvi, tanssiopisto uusikuu, tonttu, ukraina, varhaiskasvatus, yhteistyöJoulunavaus25_Jaana_3

Joulunavaus oli yhteistyön summa – katso kuvagalleria!

Tilaajille

Joulunavaus oli yhteistyön summa – katso kuvagalleria!

Tilaajille
Kirjoittanut Jaana Koski 24.11.2025 18:28 0

Kaupungin joulunavaus tarjoili kansalle joulupuuroa, kädentaitoja, musiikkia, tanssia ja kansainvälisyyttä.

ABC Pyhäjärvi, joulupukki, kesätempaus, Kiinteistö Oy Rillankivi, pyhäjärven kehitys oy, regis rouge-oikarinen ABC Pyhäjärvi, joulupukki, kesätempaus, Kiinteistö Oy Rillankivi, pyhäjärven kehitys oy, regis rouge-oikarinenKesätempaus JQ-4

Kesätempaus toi Pyhäjärven näkyville valtatiellä

Tilaajille

Kesätempaus toi Pyhäjärven näkyville valtatiellä

Tilaajille
Kirjoittanut Toimitus Pyhäjärven Sanomat 23.6.2025 13:29 0

Nelostien varrella pysähtyneitä odotti torstaina yllättävä näky. Joulupukki keskellä kesää? Kyseessä oli kesätempaus, joka esitteli kaupungin mahdollisuuksia ohikulkijoille.

joulu, joulupukki, paljastus, valepukki joulu, joulupukki, paljastus, valepukkiPukit-artikkeli

Punanuttu pois silmiltä ja valepukit esiin!

Tilaajille

Punanuttu pois silmiltä ja valepukit esiin!

Tilaajille
Kirjoittanut Sonja Röytiö 1.1.2025 08:00 0

Pyhäjärven Sanomien joululehdessä julkaistiin joulukuussa juttu valepukeista – neljästä pyhäjärvisille tutusta henkilöstä, jotka naamioituivat punanutun ja valkoparran taakse.

joulu, joulupukki, valepukki, valhe joulu, joulupukki, valepukki, valhe

Joulupukki, joulupukki, valkoparta, valepukki! – Tunnistatko ketkä ovat verhoutuneet punaisen nutun ja valkoparran taa?

Joulupukki, joulupukki, valkoparta, valepukki! – Tunnistatko ketkä ovat verhoutuneet punaisen nutun ja valkoparran taa?

Kirjoittanut Sonja Röytiö 10.12.2024 15:37 0

Neljä pyhäjärvisille tuttua henkilöä puki ylleen tuon meidän kaikkien rakastaman Korvatunturin herran asusteet ja naamioitui täten joulupukiksi – tai tässä tapauksessa pikemminkin valepukiksi.

joulu, joulupolku, joulutapahtuma, katja malila, kirkonkylä, Korhosenniemi, lapset, lasten ja nuorten joulurauhan julistus, nuoret, päiväkodinjohtaja, pyhäjärven varhaiskasvatus, ulkotapahtuma joulu, joulupolku, joulutapahtuma, katja malila, kirkonkylä, Korhosenniemi, lapset, lasten ja nuorten joulurauhan julistus, nuoret, päiväkodinjohtaja, pyhäjärven varhaiskasvatus, ulkotapahtumaJoulupolku SR-34

Synkeä sää ei syönyt joulumieltä – Joulupolku ilahdutti niin lapsia kuin aikuisiakin

Tilaajille

Synkeä sää ei syönyt joulumieltä – Joulupolku ilahdutti niin lapsia kuin aikuisiakin

Tilaajille
Kirjoittanut Sonja Röytiö 29.11.2024 16:31 0

Tänä vuonna Pyhäjärven Kirkonkylällä järjestettiin ensimmäistä kertaa koko perheen Joulupolku-tapahtuma.

Jätä kommentti