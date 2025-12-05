Pukit puhuvat jälleen palturia – tunnistatko sinä, kuka piileksii valkoparran takana?

Valepukit ovat täällä jälleen! Paljastuuko sinulle kuvien, väittämien ja videon avulla, ketkä neljä paikallisille tuttua kasvoa ovat hautautuneet piiloon valkoparran ja punaisen asun taakse ja mistä he valehtelevat?

Viime vuoden tapaan pääsemme jälleen arvuuttelemaan, ketkä neljä pyhäjärvisille tuttua henkilöä ovat pukeneet ylleen Korvatunturin herran tamineet. Joulupukeiksi sonnustautuneet henkilöt kertovat itsestään vihjeeksi viisi väittämää, joista yksi on kuitenkin valetta. Sinun tehtäväksesi jää toimia salapoliisina ja selvittää, ketkä oikein ovat nämä Pyhäjärven Sanomien valepukit, ja mikä kunkin heidän väittämistään on täyttä puppua!

Tänä vuonna apua arvuutteluun saadaan myös joulupukkien joulutoivotuksista pienen videon muodossa. Saattaapa kuitenkin olla, että joulupukit ovat hieman muuttaneet ääntään pysyäkseen ehkäpä työtovereiden, harrastuskavereiden, paikallisten tuttavien tai jopa puolisoidensa tunnistamattomissa. Lisävihjeenä voin väittää, että jokaisella heillä saattaa olla pientä taipumusta heittäytymiseen, sillä yhtäkään ei näistä joulupukeista tarvinnut suostutella mukaan: jokainen vastasi empimättä myöntävästi pienen naurahduksen saattelemana.

Joko keksit, ketkä ovat valepukkimme? Kun tiedät, ketkä ovat naamioituneet punanuttuun ja mikä väittämistä oli puppua, lähetä arvauksesi sähköpostitse osoitteeseen sonja.roytio@pyhajarvensanomat.fi tai tekstiviestillä tai WhatsAppilla numeroon 040 169 7350 vuoden viimeiseen päivään mennessä (31.12.2025). Valepukit valheineen paljastetaan vuoden 2026 ensimmäisessä lehdessä. Eniten oikeita vastauksia tiennyt voittaa itselleen Pyhäjärven Sanomien tuotepalkinnon, joka tulee noutaa toimistoltamme aukioloaikoina. Jos oikein arvanneita on enemmänkin, arvotaan palkinto heidän kesken. Rauhallista joulun aikaa ja onnea tulevalle vuodelle!

Joulupukki n:o 1

Olen omapäinen oinas.

Olen innokas metsästäjä.

Minut näkee usein joko kentällä tai kentän laidalla.

Olen utelias visionääri.

Humpattaa aina kun tulee tilaisuus.

Joulupukki n:o 2

Olen ollut kesätöissä kaupassa.

Käyn usein kävelyllä koirien kanssa.

Musiikkia riittää elämässäni sekä töissä että vapaalla.

Ylioppilaskirjoituksistani on aikaa neljä vuotta.

Neulon villasukkia joululahjaksi läheisilleni.

Joulupukki n:o 3

Kuusen pitää olla metsäkuusi, eikä tekokuusi.

Vapaa-aikanani tykkään maalata tauluja.

Huono keli ei haittaa minua, voin tulla paikalle vaikka laskuvarjolla.

Pukki voi tulla kiireestikin paikalle.

Olen TV:stä tuttu.

Joulupukki n:o 4

Olen aika hiljainen ja vähän erakkoluonne.

Rakennusala on aina kiinnostanut minua, mutta pitkä työurani vei minut nykyiseen hyvinvointitoimeen siisteihin sisätöihin.

Harrastan lautapelejä ja kulttuuria.

Olen koirien ihminen.

Olen kokeillut Stand upia ja ollut joissain filmeissäkin.

Eikö kuvat ja väittämät vielä avanneet, ketkä ovat naamioituneet joulupukeiksi?

Katso alta pukkien joulutervehdykset!