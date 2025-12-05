Lukijan runo: Kärrytie 

Vieraskynä

Aila Perkiö halusi verestää muistoja ja välittää terveisensä Naisvoimistelijoiden väelle, entisille oppilailleen ja lehden lukijoille vanhan Kansalaisopiston runon myötä…

Kirjoittanut Vieraskynä 20.11.2025

7 vuosikymmentä jo painettua sanaa julki. Oikoi kotiin ovellekin. Kiitos Pyhäjärvi!   Toiveena tietoa pitäjästä. Nurkkakulkijasi, lukisi naapurikin, syrjäkylän asuja.

Lukijan runo: Silmät avoimet

Kirjoittanut Vieraskynä 17.11.2025

Elämä kantaa,  se tarpeellisen antaa.  Mitä tarvitset?  Silmät avoimet.    Nähdäksesi onnen avaimet, ne on: läheiset, koti, ravinto, luonto, rauhakin.

Lukijan runo: Osa suurempaa

Kirjoittanut Vieraskynä 25.10.2025

Sielu kaipaa valoa,  keho maallista tasoa.  Luonnostamme löytyvät ne,  tasapainon avaimet.    Liikuskella luonnossa,  katsella saa kaunista.  Hengittää ja hellittää,  hetkes' kiireet taakse jää.

Lukijan runo: Metsä

Kirjoittanut Vieraskynä 24.10.2025

Metsä on puiden huminaa; haavanlehtien havinaa. Männikkö jylhä ja korkea mäki, satakielen konsertti kukkuva käki.   Varisten vaakku, harakan nauru, jossa on ilkkuvan ilon pauhu.

Muuttumisleikki

Kirjoittanut Vieraskynä 13.10.2025

"Syntymäpäiväsi" on taas tänään. Uuteen päivään, kun vain heräät.   Katsoisit peiliin ja sanoisit sille, omalle kuvalle rakastetulle.   Lupaan rakastaa sinua tänään, hyvine, huonoine puolinesi.

