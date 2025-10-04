Lukijan runo: Häkkilintu

Vieraskynä

  Voimat kun hiipuu, ei auta enää, yölläkin huoliin herää…

Haluaisitko lukea koko jutun?
Tämä juttu on vain tilaajille. Jatka lukemaan tilaamalla Pyhäjärven Sanomat.
Tilausvaihtoehdot

Lue myös

lukijan runo, luonto, sirpukka lukijan runo, luonto, sirpukkaSyksy SR

Lukijan runo: Vaihtelua

Tilaajille

Lukijan runo: Vaihtelua

Tilaajille
Kirjoittanut Vieraskynä 28.8.2025 12:44 0

Ihmeitänsä luonto jakaa,  aivan hieman salaa,  Ympärilleen, kun vain katsoo,  näkee monta uutta jaksoo.    Kevät, kesä, syksy, talvi,  erilainen lintuparvi.  Kaikki kauniit vuodenajat  vaihtelua tarjoavat.

lukijan runo, sirpukka lukijan runo, sirpukkaliana-s-xe3qecgwMqE-unsplash

Lukijan runo: Bumerangi

Tilaajille

Lukijan runo: Bumerangi

Tilaajille
Kirjoittanut Vieraskynä 23.8.2025 06:00 0

Aikako kortilla?  Sitten, kun ollaan taivaanportilla.  Siihen asti aikaa riittää.  Kirota tai sitten kiittää.    Kumman tavan valitsen?  Sillä portin aukaisen.  Kiittämällä avaan haan,  taivaalliseen päällä maan.

lukijan runo, rakkaus, rauha, ravinto, runo, ruoka, suomalaisuus lukijan runo, rakkaus, rauha, ravinto, runo, ruoka, suomalaisuuscolfra-CsVKz_UZqdg-unsplash

Lukijan runo: R

Tilaajille

Lukijan runo: R

Tilaajille
Kirjoittanut Vieraskynä 30.7.2025 11:37 0

Rakkaus, rauha, ravinto, siinä kova kolmikko. Pitäisimme huolta niistä. Vapautta ei, silloin kukaan riistä. Suomen ainutlaatuisuus, eihän ole sana uus? Ymmärtävät maailmalla, että oomme oma kansa! Sisukas ja sitkeä.

lukijan runo, runo, sirpukka lukijan runo, runo, sirpukkacash-macanaya-X9Cemmq4YjM-unsplash

Ymmärrys hoi, äly älä jätä!

Tilaajille

Ymmärrys hoi, äly älä jätä!

Tilaajille
Kirjoittanut Vieraskynä 21.6.2025 08:00 0

Tekoälykö meitä hoitaa, hälytyskellojen pitäisi soittaa. Missä hellä kosketus, ihmisien vuorovaikutus. Ollaanko me ihmisiä, tuntevia, eläviä? Toisiamme varten luotu. Avuksi myöskin suotu.

kymmenen käskyä, runo, sirpukka kymmenen käskyä, runo, sirpukkasixteen-miles-out-yywDVVmHa-M-unsplash

Lukijan runo: Käskyt

Tilaajille

Lukijan runo: Käskyt

Tilaajille
Kirjoittanut Vieraskynä 24.5.2025 09:00 0

Minne kymmenen käskyä hukkuneet? Myös kansanedustajat nukkuneet! Sanotaanhan siellä älä tapa, vaan sääntönä onkin tapa.

Jätä kommentti