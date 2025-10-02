Megaluokan datakeskuskampus suunnitteilla Pyhäjärvelle

Jaana Koski

Espanjalaisyhtiö Solano kehittää Pyhäjärvelle 100 megawatin datakeskuskampusta, joka on skaalattavissa jopa 800 megawatin kokoon.

