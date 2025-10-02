Kritiikkiä Kinnusen nöyristelyn realismiin

Vieraskynä

Iso kaunis lakipaketti

Iso kaunis lakipaketti

Kirjoittanut Vieraskynä 5.9.2025 07:00 0

Kun USA:n autoritäärinen presidentti Trump määräsi liittovaltion veronkevennyksistä ja tuontitulleista, lähes huomiotta jäi niiden vääjäämättömänä seurauksena tuleva valtionvelan kasvu. Hän nimitti tätä kokonaisuutta ”Isoksi kauniiksi lakipaketiksi”.

Nöyristelyn realismia

Nöyristelyn realismia

Kirjoittanut Vieraskynä 24.7.2025 05:17 0

Juuri päättynyt Naton kokous osoittautui lähinnä farssiksi. Eurooppalaiset Nato-maat eivät osoittaneet minkäänlaista uskottavuutta, ollen vain Trumpin nöyristelijöitä ja USA:n vasalleja.

Velkaa ja turvattomuutta

Velkaa ja turvattomuutta

Kirjoittanut Vieraskynä 28.6.2025 08:00 0

Poliittisen eliittimme tämänhetkinen askartelu pyörii valtion velan ja verotuksen aihepiireissä. Valtiovarainministeri Purra totesi, että hyväosaisille ja -varaisille myönnetyt veronalennukset tehtiin, koska nyt niihin on rahoitus.

Tuhon tiellä

Tuhon tiellä

Kirjoittanut Vieraskynä 15.5.2025 12:32 0

Euroopan maiden umpikujasta kertoo se, että olemassa olevien sotajärjestöjen lisäksi nyt on perustettu jo kolmas sellainen. EU:n muuttuessa peruskirjansa vastaisesti sotajärjestöksi velkaa lisäävän instrumentin kautta.

Trump on uhka lännestä

Trump on uhka lännestä

Kirjoittanut Vieraskynä 11.4.2025 10:00 0

Suurvaltojen etupiiriajattelu maailmanjaossa alkaa selkiytymään. Miten nyt Suomi ja muu Eurooppa muuttavat ”Venäjän brutaali hyökkäys -hokemansa” ajantasaiseksi Trumpin valloitushankkeiden tultua julki. Ei USA ole sitoutunut Suomen puolustamiseen.

