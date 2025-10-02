Ikäihmisten paloturvallisuutta – ennaltaehkäisy on tärkeintä

Joonas Kärkkäinen

Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitoksen Esko Rasila kertoi ikäihmisille paloturvallisuudesta SPR:n ja seurakunnan järjestämässä Kultaiseniänkerhossa…

Haluaisitko lukea koko jutun?
Tämä juttu on vain tilaajille. Jatka lukemaan tilaamalla Pyhäjärven Sanomat.
Tilausvaihtoehdot

Lue myös

Maria Lämsä, nuoriso-ohjaaja, nuorisotyö, seurakunta, sijaisuus, Sofia Mustaparta Maria Lämsä, nuoriso-ohjaaja, nuorisotyö, seurakunta, sijaisuus, Sofia MustapartaMariaLamsa_Sofia

Polku nuorisotyöhön alkoi Marialla jo peruskoulussa

Tilaajille

Polku nuorisotyöhön alkoi Marialla jo peruskoulussa

Tilaajille
Kirjoittanut Toimitus Pyhäjärven Sanomat 7.10.2024 18:59 0

Kiuruvedeltä kotoisin oleva Maria Lämsä toimii seuraavat kaksi vuotta Pyhäjärven seurakunnassa nuorisotyönohjaajan viransijaisena.

ikosen koulu, jukka keskitalo, mirva ahola, oulun hiippakunta, piispa, piispantarkastus, pyhäjärven seurakunta, seurakunta, talous, toiminta ikosen koulu, jukka keskitalo, mirva ahola, oulun hiippakunta, piispa, piispantarkastus, pyhäjärven seurakunta, seurakunta, talous, toimintaPiispantarkastus Ikosen koulu Jukka Keskitalo SR-05

Piispa Jukka ”Jukkis” Keskitalo lasten tentissä – piispantarkastus tuo tukea ja rohkaisua seurakuntaan

Piispa Jukka ”Jukkis” Keskitalo lasten tentissä – piispantarkastus tuo tukea ja rohkaisua seurakuntaan

Kirjoittanut Sonja Röytiö 24.9.2024 11:37 0

Perjantaina Oulun hiippakunnan piispa Jukka Keskitalo vieraili Ikosen koululla osana piispantarkastusta. Ikosen koulun oppilaat pääsivät esittämään kinkkisiä kysymyksiä piispalle aina tämän pituudesta tämän kaulassa kantamansa ristin painoon.

liikennesäännöt, liikenneturva, liikenneturvallisuus, oulun poliisi, pelastuslaitos, Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitos, poliisi, turvaa tenaville, turvallisuus, valistus liikennesäännöt, liikenneturva, liikenneturvallisuus, oulun poliisi, pelastuslaitos, Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitos, poliisi, turvaa tenaville, turvallisuus, valistusTurvaatenaville_Jaana_6

Ykköset ja kakkoset ottivat turvallisuustaitoja haltuun

Tilaajille

Ykköset ja kakkoset ottivat turvallisuustaitoja haltuun

Tilaajille
Kirjoittanut Jaana Koski 23.9.2024 06:54 0

Turvaa tenaville on alakouluikäisille suunnattu liikenneturvallisuuskampanja, jota toteutetaan alueen turvallisuustoimijoiden yhteistyönä.

60-vuotisjuhla, heli hänninen, lähimmäisen kammari, onnittelu, psalmi, pyhäjärven seurakunta, seurakunta, seurakuntapastori, syntymäpäivä 60-vuotisjuhla, heli hänninen, lähimmäisen kammari, onnittelu, psalmi, pyhäjärven seurakunta, seurakunta, seurakuntapastori, syntymäpäiväHelipappi60v_Jaana_2

Heli-papin syntymäpäiviä juhlittiin Lähimmäisen kammarilla

Tilaajille

Heli-papin syntymäpäiviä juhlittiin Lähimmäisen kammarilla

Tilaajille
Kirjoittanut Jaana Koski 16.9.2024 11:52 0

Seurakuntapastori Heli Hänninen täytti 60 vuotta. Syntymäpäivää juhlittiin Lähimmäisen kammarilla kakkukahvien merkeissä.

päiväkoti, poliisi, ruotasen ryhmäperhepäiväkodit, turvallisuus, varhaiskasvatus päiväkoti, poliisi, ruotasen ryhmäperhepäiväkodit, turvallisuus, varhaiskasvatuspoliisit

Kysymyksiä maijasta ja rosvoista – päiväkodin lapset pääsivät tapaamaan poliiseja

Tilaajille

Kysymyksiä maijasta ja rosvoista – päiväkodin lapset pääsivät tapaamaan poliiseja

Tilaajille
Kirjoittanut Joonas Kärkkäinen 23.8.2024 17:00 0

Poliisit vierailivat Ruotasen ryhmäperhepäiväkodilla kertomassa työstään ja esittelemässä autoaan. Poliisille on tärkeää luoda helposti lähestyttävää vaikutelmaa jo lapsille.

Jätä kommentti