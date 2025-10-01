Viikon 41 kysymys – Pitäisikö valtuutetuilla olla julkinen kyselytunti, jossa he esittävät kysymyksiä kaupunginhallitukselle?

Viikon kysymys on gallup-tyyppinen viikottain vaihtuva kysymys, jonka vastaus julkaistaan aina seuraavan viikon lehdessä. Kyselyyn vastaajat voivat antaa myös kynän sauhuta kommentoimalla aihetta Sana on vapaa -kohtaan.

Toimituksella on oikeus lyhentää tai jättää julkaisematta viestejä. Muistetaan hyvät tavat viestien kirjoittamisessakin!

Huom! Tulokseksi hyväksytään vain yksi vastaus. Jos vastaat sekä kyllä että ei, molemmat vastaukset hylätään.

Edellisen viikon kysymys:

Pitäisikö Suomen tunnustaa Palestiinan valtio?

Näin vastasitte: Kyllä: 61 % | Ei 39 % (Vastauksia yhteensä 74)

Kyllä

“Jokainen ihminen tarvitsee oman kotimaan.”

“Palestiinalaiset on kansa siinä missä suomalaisetkin. Israelin nuoren polven pitää astua hallintoon ja alkaa elää ihmisiksi alueella.

“Ehdottomasti pitäisi.”

“Sodat lopetettava ja ryhdyttävä rauhantyöhön.”

“Kyllä vain, heikomman puolella oltava.”

“Kansanmurha on väärin, väkisin omaksi alueekseen liittäminen on väärin. Ne, jotka vastaavat ´ei´, niin he varmaan ovat valmiita tunnustamaan myös Venäjän Ukrainassa miehittämät alueet osaksi Venäjää?”

Ei

“Islamilaista terrorismia ei saa koskaan hyväksyä.”

“Kuinka se onnistuisikaan. Israel ei halua 7.10. tapahtumien toistuvan ja toinen osapuoli ei halua alueelle juutalaisvaltiota..”

“Hamasin terrorismia ei pidä tukea.”

“Vaikea sanoa. Terrorismi pitäisi saada ensin pois.”

“Ei tuommosta terroristimielistä Palestiinaa voi tunnustaa mitenkään. Nehän on hyvin Hamas-myönteisiä, vaikka mediat muuta väittää.”

“Ei missään nimessä. Ensin arabimaiden on tunnustettava Israelin valtio.”

“Ei missään tapauksessa kuulu palkita terrorismista!”

“Ei palkita Hamasia.”

“Suomen pitää keskittyä omien asioiden hoitoon, eikä yrittää parantaa koko maailmaa.”

“Ei missään nimessä! Se olisi kuin palkinto Hamasille.”

“Pitäisikö näille Hamas-terroristeille antaa oikein oma valtiokin ja lisää hallintavaltaa. Voi näitä meidän päättäjiä, kun eivät ymmärrä totuutta.”

“Hamasin terrori ei ansaitse palkintoa.”

“Hamas on vallassa.”