Laajeneeko sota?

Vieraskynä

Onkohan Venäjän tarkoituksena laajentaa sotaa Ukrainan ulkopuolelle? Laittamalla drooneja Puolaan, Venäjä selvästikin kokeili, miten pitkälle voi mennä ja miten Naton joukot reagoivat…

paavo kulju, paavon porinat

Mukavia asioita

Mukavia asioita

Kirjoittanut Vieraskynä 1.9.2025 12:53 0

Tapasin tuossa huoltoasemalla pari tuttua, joiden kanssa oltiin rippikoulussa ja armeijassa samaan aikaan. Toinen oli Aution Jukka ja toinen Heinosen Aarne, joiden kanssa muisteltiin vanhoja aikoja.

kallen ja paavon porinat, muistot, paavon ja kallen porinat, paavon porinat

Katoavaista

Katoavaista

Kirjoittanut Vieraskynä 8.8.2025 19:04 0

Taas on kaksi hyvää ystävääni saanut kutsun sinne, mistä ei ole paluuta. Ensin sain surukseni kuulla, että tohtori Tapaninaho on menehtynyt. Me tapasimme Antin kanssa, kun kävin hänen vastaanotollaan ajokorttia varten hakemassa todistusta.

diktaattori, diktatuuri, elon musk, kallen ja paavon porinat, paavo kulju, paavon ja kallen porinat, putin, sota, Trump

Ovatko Putinin puhdistukset käynnissä?

Ovatko Putinin puhdistukset käynnissä?

Kirjoittanut Vieraskynä 16.7.2025 16:45 0

Venäjän presidentti ei hyväksy kenenkään olevan eri mieltä sodan kulusta – se on selvää. Siellä ei taida mennä kovin hyvin, koska oligarkeilta on ruvettu ottamaan sotaa varten varoja, jotka on varastettu valtiolta.

paavo kulju, paavon porinat, sanonta, sanontoja

Hieman lisää sanontoja

Hieman lisää sanontoja

Kirjoittanut Vieraskynä 5.7.2025 08:00 0

Olen kirjoitellut muistiin lisää sanontoja: On hätää jäämään asti. Jos suree leipä suussa suree vähemmän. Tyhjän uskoa pyytämättäkin. Vakka kantensa valitsee. Ei yksi pääsky kesää tee. Kyllä hätä keinot keksii. Aika haavat parantaa.

ilmastonmuutos, paavo kulju, paavon porinat

Tällainenko on meidän perintö?

Tällainenko on meidän perintö?

Kirjoittanut Vieraskynä 21.6.2025 08:00 0

Kyllä ilmaston lämpeneminen on sellainen asia, että päättäjien pitäisi tehdä asialle kiireesti jotain. Vaikka saattaa olla jo nyt liian myöhäistä tehdä mitään, koska lämpiäminen on niin iso juttu, ettei sille enää voida mitään.

