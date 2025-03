Aluevaaliehdokkaiden vastaukset vaalikyselyyn!

Aluevaaleissa on viisi pyhäjärvistä ehdokasta, jotka kaikki vastasivat Pyhäjärven Sanomien vaalikyselyyn. Tässä kooste ehdokkaiden vastauksista. Artikkeli on vapaasti luettavissa.

Kaikki pyhäjärviset aluevaaliehdokkaat ovat yksimielisiä siitä, että Pohteen alueella tulisi ottaa käyttöön omalääkärimalli. Muissa vastauksissa oli hajontaa. Ehdokkaiden vastaukset on julkaistu siinä järjestyksessä, missä he ovat kyselyyn vastanneet.

Ehdokkaiden vastaukset

Jari Aho

Puolue: Suomen ruotsalainen kansanpuolue

Aluevaalikokemus: Aluevaaliehdokkaana vaaleissa 2022.

Oma veikkaus äänimäärästä: Alle 100.

Mikä on vaalibudjettisi aluevaaleissa ja paljonko aikaa arvioit käyttäväsi vaalityöhön?

– 800 euroa on vaalibudjetti.

Mikä on tärkein asia, jota haluaisit aluevaltuutettuna ajaa?

– Se, että Oulaskankaan yöpäivystys säilyy.

Mitä keinoja käyttäisit aluevaltuutettuna, jotta palvelut säilyvät Pyhäjärvellä?

– Lisää lääkäreitä, omalääkärimalli takaisin käyttöön. Palveluita parantamalla, että pyhäjärviset käyttäisivät enemmän oman terveyskeskuksen palveluita. Kun on enemmän lääkäreitä niin myös hoitoonpääsy nopeutuu, eikä tarvitse lähteä hakemaan kalliimpia yksityisen sektorin lääkäri -ja sairaanhoitopalveluja.

Digitaaliset palvelut lisääntyvät, mutta ne eivät ole kaikkien saavutettavissa. Kuinka palvelujen saavutettavuutta pitäisi kehittää?

– Pitäisi kouluttaa palveluhenkilöitä, jotka avustaisivat, neuvoisivat ja ohjaisivat digitaalisten palveluiden käyttämisessä, mutta koskaan ei jätettäisi ketään saamatta digitaalisia palveluita, asiakkaan itsensä hoidettavaksi, jos hän ei itse osaa käyttää digitaalisia palveluita. Vaan palveluohjaaja vastaisi ja olisi asiakkaan luona aina tarvittaessa vastaamassa siitä, että asiakas saa ne palvelut mitä hän tarvitsee.

Raija Leppäharju

Puolue: Perussuomalaiset

Aluevaalikokemus: Ensimmäistä kertaa aluevaaliehdokkaana.

Oma veikkaus äänimäärästä: 300–500.

Mikä on vaalibudjettisi aluevaaleissa ja paljonko aikaa arvioit käyttäväsi vaalityöhön?

– 1500 euroa. Aikaa menee noin 1,5 viikkoa, kun ynnää kaikki tapahtumat ja suunnittelun ja niin edelleen.

Mikä on tärkein asia, jota haluaisit aluevaltuutettuna ajaa?

–Tämän eteläisen osan palveluiden turvaaminen. Valtuutettuna toimisin eritoten ikäihmisten olojen parantamiseksi ja edistäisin resurssien lisäämiseksi mielenterveysongelmiin.

Pohde on iso alue maantieteellisesti, palveluita ei pidä keskittää tolkuttomasti. Tärkeää on, että alueen asukkailla tulee olla tasapuoliset palvelut maaseutukunnissakin. Lisäisin paperitiedottamista alueen asukkaille. Tärkeät puhelinnumerot pitää olla muuallakin kuin netissä. Puhelinpalveluihin parannusta.

Mitä keinoja käyttäisit aluevaltuutettuna, jotta palvelut säilyvät Pyhäjärvellä?

–Vastaisin tähän, kysymällä millä tavoin? No, kyllä se on tietysti neuvottelut ja keskustelut, joilla asioita edistetään. Olisin tasapuolisten palveluiden puolesta puhuja. Myös se, että olemme täällä aivan eteläisessä osassa pitää tuoda esille, samoin meidän poikkeuksellisen ikääntynyt väestö, kuten myös sairastavuus.

Digitaaliset palvelut lisääntyvät, mutta ne eivät ole kaikkien saavutettavissa. Kuinka palvelujen saavutettavuutta pitäisi kehittää?

–Tiedotuslehti Pohteelta joka kotiin. Lehdessä tärkeimmät puhelinnumerot ja ohjeet. Ajanvaraukset siten, että siellä on aina henkilö langan päässä, eikä vastaaja.

Digipalveluilla ei käydä vessassa! Eli, kotona asumiseen lisää käsipareja ja aikaa. Mielenterveysongelmiin apu on saatava välittömästi. Ensivasteyksiköitä lisää.

Sirja Kähärä

Puolue: Perussuomalaiset

Aluevaalikokemus: Ensimmäistä kertaa aluevaaliehdokkaana.

Oma veikkaus äänimäärästä: 100–300.

Mikä on vaalibudjettisi aluevaaleissa ja paljonko aikaa arvioit käyttäväsi vaalityöhön?

– Noin 1000 euroa, josta omarahoitus 200 euroa. Yhteiset mainokset jne.

Mikä on tärkein asia, jota haluaisit aluevaltuutettuna ajaa?

– Ikäihmisten hoidon järjestäminen.

Mitä keinoja käyttäisit aluevaltuutettuna, jotta palvelut säilyvät Pyhäjärvellä?

– On hyvä tiedostaa, että nykyiset palvelut sellaisenaan eivät säily Pyhäjärvellä. Muualla hyväksihavaitut mallit tulee ottaa käyttöön. Sotealan yrittäjyyttä tulee lisätä paikkakunnalla. Palveluista päättää aluevaltuusto. Tärkeintä on säilyttää työpaikat vaikka palvelut muuttuvat. Meidän pitää luoda uutta palvelutarjontaa Pyhäjärvelle.

Digitaaliset palvelut lisääntyvät, mutta ne eivät ole kaikkien saavutettavissa. Kuinka palvelujen saavutettavuutta pitäisi kehittää?

–Kunnan tulee palkata kodinhoitaja lapsiperheiden ja ikäihmisten käyttöön. Tämä työntekijä voisi käydä ohjaamassa ikäihmisiä. Myös kolmannen sektorin toimijoita ja vapaaehtoisia voisimme aktivoida. Kehittämällä esimerkiksi Pyhäjärvelle paikan, josta saisi apua digitaalisten palveluiden käyttöön.

Jukka Tikanmäki (kesk.)

Puolue: Suomen Keskusta

Aluevaalikokemus: Aluevaltuustossa kaudella 2022–2025.

Oma veikkaus äänimäärästä: 500–1000

Mikä on vaalibudjettisi aluevaaleissa ja paljonko aikaa arvioit käyttäväsi vaalityöhön?

– 5000 euroa. Käytännössä suurin osa vapaa-ajasta.

Mikä on tärkein asia, jota haluaisit aluevaltuutettuna ajaa?

– Turvata lähipalvelujen saanti kaikissa terveysasemissa. Turvata Pyhäjärven palvelut tyerveyskeskuksessa.

Mitä keinoja käyttäisit aluevaltuutettuna, jotta palvelut säilyvät Pyhäjärvellä?

– Perehdyn huolella etukäteen valmisteilla oleviin asioihin, jolloin lopullinen esitys on Pyhäjärvelle myönteinen.

Digitaaliset palvelut lisääntyvät, mutta ne eivät ole kaikkien saavutettavissa. Kuinka palvelujen saavutettavuutta pitäisi kehittää?

–Digipalveluja voidaan kehittää heidän osalta, jotka osaavat käyttää niitä, jolloin enemmän aikaa heille, jotka eivät kykene käyttämään digipalveluja.

Jouni Jussinniemi (vas.)

Puolue: Vasemmistoliitto

Aluevaalikokemus: Aluevaltuustossa kaudella 2022–2025.

Oma veikkaus äänimäärästä: 500–1000

Mikä on vaalibudjettisi aluevaaleissa ja paljonko aikaa arvioit käyttäväsi vaalityöhön?

– Budjetti on 5000 euroa ja aikaa on käytetty paljon, useita viikkoja tähän mennessä. Viimeisille viikoille on tulossa useita kampanjapäiviä.

Mikä on tärkein asia, jota haluaisit aluevaltuutettuna ajaa?

– Pohjois-pohjanmaan hyvinvointialueella eli Pohteella ei tule tehdä isoja sosiaali- ja terveydenhuollon ulkoistuksia. “Pörriäiset kuuluu pellolle, ei SOTE-palveluiden tuotantoon”. Julkiset sosiaali- ja terveyspalvelut ihmistä lähellä on tärkein asia!

Mitä keinoja käyttäisit aluevaltuutettuna, jotta palvelut säilyvät Pyhäjärvellä?

– Poliitikkojen ja ryhmien välinen yhteistyö ja verkostot ovat tärkeitä. Suurin osa muutoksista tehdään ennen kuin ne tulevat paperille, joten taustatyö ja neuvottelut sekä kulissiväännöt ovat isossa roolissa. Lisäksi edellisellä kaudella käytin neljänneksi eniten puheenvuoroja aluvaltuustossa ja ison nipun muutosesityksiä olen tehnyt ja erilaisia toimenpidealoitteita myös olen tehnyt ja läpikin on niitä mennyt.

Digitaaliset palvelut lisääntyvät, mutta ne eivät ole kaikkien saavutettavissa. Kuinka palvelujen saavutettavuutta pitäisi kehittää?

– Digitalisaatio ei ole autuaaksi tekevä, vaikka apua siitä voi olla. Palveluista paras on lähipalvelu, johon valtion on lisättävä resurssia, jotta ihmiset voidaan hoitaa. Esimerkiksi yksityisten palvelujen kelakorvauksen nosto maksaa veronmaksajalle satoja miljoonia. Tämä raha mikä menee yksityiselle nyt, olis ollut Pohteelle useampi kymmenen miljoona, jolla voitaisiin pitää ihmisistä huolta ja asianmukaiset lähipalvelut tuottaa julkisesti.