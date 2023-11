Suomen ensimmäinen naispalomies sekä Vuoden palomies 2023

Lukion jälkeen pyhäjärvislähtöinen Sari Rautiala etsi omaa polkuaan, ja päätyi lopulta Suomen ensimmäisenä naisena silloiseen Valtion pelastuskouluun. Opistosta mukaan ei jäänyt pelkästään tutkinto, vaan myös puoliso, jonka myötä naisen tie vei Lohjalle ja nykyiselle Keski-Uudenmaan pelastuslaitokselle. Sari palkittiin työstään Vuoden palomies -tunnustuksella lokakuussa.

Nimi: Sari Rautiala

Ikä: 49

Ammatti: palomies

Perhe: mies ja koira kotona sekä kaksi omillaan asuvaa aikuista lasta.

Harrastukset: liikunta monessa muodossa.

Ensimmäiseksi, kun aamulla herään, lähden koiran kanssa ulos.

En voisi elää ilman perhettä.

Pyhäjärvellä parasta on perhe, äiti ja veli asuvat siellä sekä se, että se on oma synnyinkotipaikkani.

Ruotasen Loukkolassa perheensä kuopuksena sekä ainoana tyttärenä varttunut Sari Rautiala muistelee lapsuuttaan lämmöllä. Perhe asusti Veikko-isän synnyinkodissa – nyt jo edesmennyt isä teki työuransa Pyhäsalmen kaivoksella kaivosmiehenä ja äiti Terttu työskenteli sairaanhoitajana.

– Minulla on kaksi isoveljeä, Juha ja Jari. Minusta me olimme hyvin onnellinen ja liikkuvainen perhe, meillä harrastettiin paljon ja pojat hiihtivät jo silloin lapsuudessa, Sari muistelee.

Lapsuusvuosilta etenkin kesät ovat painuneet niin mieleen kuin myös paperiinkin.

– Ihan parhaita muistoja ovat ne, kun käytiin Pyhäjärvellä saaressa. Se on painunut mieleen – niistä reissuista on jotain kellastuneita valokuviakin vielä jäljellä, hän naurahtaa.

– Onnellinen lapsuus ja nuoruus oli elää Pyhäjärvellä. Kävin Ruotasen koululla ala-asteen ja Pyhäsalmella yläasteen ja lukion. Harrastelin paljon – hiihdin myös nuorena, kerta pojatkin hiihtivät, ja pelasin myös jalkapalloa ja lentopalloa.

Aseteltuaan ylioppilaslakin päähänsä Pyhäjärven lukiosta tuli aika päättää, minne seuraavaksi? Jo lukioaikaan Sari mietti kovasti, mikä olisi hänen polkunsa, ja kävi aiheesta keskusteluja myös koulun opinto-ohjaajan kanssa.

– Isoveljistä toinen on poliisi ja toinen liikunnanopettaja, ja molempia niitä itsekin mietin. Kävin liikuntatieteellisenkin pääsykokeissa, mutta minulla ei riittänyt lukutaito ihan silloin niihin kokeisiin, Sari naurahtaa.

– Poliisikouluun en päässyt, kun oli liian huono näkö. Jostain tuli sitten pelastusopisto, ja ajattelin, että se voisi olla mielenkiintoista ja lähdin katsomaan, miten se mahtaisi onnistua ja tässä sitä ollaan, jo vuosikymmeniä alalla ollut nainen toteaa.

Vuonna 1994 Sari aloitti pelastusopinnot silloisella Valtion pelastuskoululla, nykyisellä Pelastusopistolla, Kuopiossa. Suomen ensimmäisenä pelastusalan tutkinnon suorittanut nainen ei välttynyt epäilyiltä opiskellessaan, eikä siihen aikaan opistolla ollut vielä kaikki puitteet kohdillaan naisopiskelijaa ajatellen.

– Kun siellä ei silloin ollut naisia ollenkaan, niin eihän siellä myöskään ollut mitään niin sanottuja sosiaalitiloja – olin sitten keittiöhenkilökunnan kanssa samassa pukuhuoneessa, kun koulua kävin. Jokunen vuosi meni vielä minun valmistumiseni jälkeen ennen kuin sinne tuli hätäkeskuskoulutus ja opiston laajentuessa myös naisille omat tilat, hän muistelee.

Opistoon pyrkiessä ja testeihin mennessä Sarilla oli ikään kuin ylimääräinen haastattelu, missä olivat mukana myös rehtori ja yliopettaja.

– He vähän niin kuin kyselivät, että miten meinaan pärjätä, jos opistoon pääsen. Eihän siinä – kerroin, että kyllä sitä aina parhaansa tekee, että pärjää.

Niin Sari myös teki ja keväällä 1995 hän sai suoritetuksi tutkinnon pelastusopistosta.

– Kun valmistuttiin, piti ruveta miettimään, että mistä niitä hommia saa, ja kun siinä vaiheessa oli jo tuo mies bongattu ja hän oli Etelä-Suomesta, niin vähän tuli hänen perässään lähdettyä tähän suuntaan, Sari naurahtaa.

Opistosta bongattu mies, nykyinen aviopuoliso, toimii tänä päivänä palomestarina Lohjalla. Sari itse on mieltynyt työhönsä palomiehenä ja uraa onkin pian taitettu jo kolme vuosikymmentä.

– Aika läheltä on saanut nähdä tässä, mitä se esimiehen ja mestarin homma on, niin jotenkin tuntuu, ettei se ole minua varten. Mieluummin teen töitä ihan palomiehenä.

Koko pelastajauransa ajan Sari on työskennellyt samassa työpaikassa. Tuolloin työura alkoi Vantaan pelastuslaitoksella, josta sittemmin tuli Keski-Uudenmaan pelastuslaitos aluelaitokseen yhdistymisen myötä.

– Suuri syy siihen, miksi töihin on aina mukava mennä, on meidän työporukkamme sekä työvuoromme. Minulla on ollut siinä mielessä hyvä tuuri. Tietysti myös työ on vaihtelevaa, ja aina se jaksaa yllättää. Ei ole kyllä samanlaisia työvuoroja.

Oma fyysisen jaksamisen takana on liikunta, ja hyväksi puoleksi Sari ruksii myös työn luonteen – päivän päätteeksi työt jäävät työpaikalle, eikä kotona tarvitse tehdä mitään työhön liittyvää. Palomiehen työpäivät ovat vaihtelevia, eikä arki ole vain yhtä tulipalojen sammuttelemista. Tehtävistä mieleenpainuvimmat ovatkin usein erilaisia kohtaamisia ihmisten kanssa.

– Yksittäiset kohtaamiset ihmisten, kuten esimerkiksi lapsipotilaiden, kanssa jäävät mieleen. Ei sen kohtaamisen tarvitse olla millään tavalla järkyttävä – välillä on hauskojakin tilanteita, jotka jäävät mieleen. Pikkumuksulla on jäänyt joku kuula nenään tai korvaan tai sormi jonnekin jumiin, mitä sitten ihmetellään yhdessä. Tehtävät ovat niin monenlaisia.

– Tulipaloissa suurimpana nousee mieleen parin vuoden takainen K-Raudan palo Vantaalla. Se oli suuruusluokassaan varmaan urani suurimpia tulipaloja.

Miesvaltaisella alalla Sari on kohdannut ennakkoluuloja, mutta tänä päivänä niitä tulee kuitenkin vastaan melko vähän. Nykyään naispalomies saattaa toki herättää ihmetystä, mutta ei aina negatiivisessa mielessä.

– Toki ymmärrän, kun vuonna 1995 tulin Vantaalle töihin, että ihmisillä saattoi olla ajatus, että mites tämä nyt tulee pärjäämään, mutta se ehkä vähän kuului asiaan. Tänä päivänä se saattaa olla vähän sellaista hetkellistä ihmetystä ihmisillä, kun mennään kohteeseen ja kypärän alta paljastuukin nainen, hän kuvailee.

Pitkän uran varrelle on myös mahtunut hetkittäistä epäilyä itsestä.

– Epäily ei ole ollut kenenkään muun aiheuttamaa. Olen saattanut miettiä, että hitto, mitenköhän minä. Myönnän ja allekirjoitan tässä, että viisikymppiä tulee täyteen ja meidän eläkeikämme on ihan älytön, että eihän se naisella tule olemaan mahdollista, että se voima ja lihasmassa ylipäätään pysyisi 65 ikävuoteen, hän toteaa.

Sarille myönnettiin Vuoden palomies 2023 -tunnustus lokakuussa. Valinnan perusteina mainittiin naisen pitkäjänteinen ja päivittäinen pelastajan työ sekä hyvä asenne. Rautiala on myös tuonut pelastusalalle ja tasa-arvolle myönteistä näkyvyyttä ja arvontuntoa valtakunnallisesti.

– Kyllähän tunnustus oli alkuun aikamoinen yllätys ja järkytys. Hetken jopa epäilinkin, että olenko minä tällaisen arvoinen? Tiesin, ketä aikaisemmin on valittu ja minkälaisista meriiteistä, niin tuntui, että en oikein sovi tuohon joukkoon.

– Kun luki perusteluja, niin alkoi itsekin miettimään, että onhan se tosi hienoa, jos ajatellaan, että olen saanut alalle kenties hyvää näkyvyyttä ja kannustettua myös nuoria. Sitten se tuntui, ja tuntuu edelleen, hyvältä, hän kertoo.

Kun Sari lähti opistoon aikanaan, hänelle julkisuutta toi jo silloin se, että hän Suomen ensimmäisenä naisena lähti tutkintoa suorittamaan. Sen myötä nuoret naiset olivat yhteydessä häneen kirjeitse.

– Nuoret naiset, osa heistä VPK-taustoista, kirjoittivat minulle ja kyselivät neuvoja. Muutamaa heistä olen vähän niin kuin valmentanutkin – on nähty henkilökohtaisesti ja olen antanut vinkkiä esimerkiksi siitä, miten pitäisi treenata, hän kertoo.

Sari kannustaisi pelastajaksi tahtovia naisia samalla tavalla kuin ketä vain unelmiansa tavoittelevia.

– Ei se mahdottomuus ole, on meitä jo jonkin verran Suomessa. Helsingissä on 3, minä neljäs, Mikkelissä viides, olisiko meitä joku kahdeksan työelämässä. Nippa nappa kymmenen on käynyt koulutuksen, mutta kaikki eivät ole töissä alalla, hän laskeskelee.

Sarin omat lapset ovat valinneet toisenlaisen urapolun itselleen. Kumpikaan nyt jo aikuisista lapsista ei ole lähtenyt kulkemaan vanhempiensa jalanjäljissä.

– Kyllä he ovat lähteneet eri reittiä. Ville pelaa kiekkoa Mestis-tasolla ja on kaupallista alaa lukenut siinä kyljessä. Veera taas lukee tällä hetkellä kulttuurituottajaksi. Kai he ovat katsoneet vanhempien elosta, että ei tuonne kannata suunnata, Sari naurahtaa.

– Tänä päivänä nuoret osaavat katsoa järkevästi urapolkujaan. Kyllähän he katsovat myös, mitä palkkaa maksetaan – sekin osaltaan vaikuttaa valintaan. Ei tässä meidän alallamme palkalla kyllä kilpailla. Ne on ne muut jutut, mitkä vetävät alalle, hän toteaa.

Lasten ollessa jo aikuisia ja omillaan asuu Sari miehensä sekä perheen kymmenvuotiaan Nelli-koiran kanssa kolmestaan Lohjan kodissaan. Vapaa-ajallaan nainen pitää kuntoaan yllä ja harrastaa liikuntaa. Itseään hän kuvailisi avoimeksi ja ihmisten kanssa hyvin toimeentulevaksi.

– Tykkään höpötellä ihmisten kanssa ja olen aika sosiaalinen. Minulla on sivutoiminen yritys, vedän CrossFit-salia muutaman kaverin kanssa. Siinä menee vapaat, kun tietysti itse treenailee ja sitten tykkään myös tosi paljon liikuttaa ihmisiä.

Irtiottoa arjesta haetaan myös auringon alta silloin, kun siihen on mahdollisuus. Ulkomaanmatkoilla Sari nauttii auringosta rannalla rentoutuen sekä elämyksistä nauttien.

– Jos rahaa ja lomilla aikaakin riittää, niin tykkään matkustella. Auringosta ja lämmöstä tykkään, että kyllä matkat suuntautuvat enemmän sellaisiin kohteisiin, mutta sielläkin on kiva liikkua, katsella ja nähdä paikkoja.

Vapailla käydään myös mahdollisuuksien mukaan vierailemassa kotiseudulla.

– Kyllä mä näen Pyhäjärven edelleen aika samanlaisena kuin aina olen nähnyt. Se on synnyinkotini. Harvemmin tulee nykyisin käytyä, kun matka on pitkä – ei viitsi ihan päiväseltään, eikä ihan yhden yönkään takia, sinne asti lähteä.

Pyhäjärvellä vieraillaan perheen luona ja kesämökillä.

– Kesä tulee mieleen, kun Pyhäjärveä ajattelee. Silloin taas, kun lapset olivat pieniä, niin joulut olivat ihan must olla siellä. Se oli aina sellainen joulupaikka – lapsetkin aina odottivat, että milloin lähdetään Joulumaahan, kuten laulussakin sanotaan.

Artikkelikuva: Sari aloitti opiskelut Kuopiossa silloisessa Valtion pelastuskoulussa vuonna 1994. Nykyisin koulu tunnetaan Pelastusopistona. Kuva: Sari Rautialan albumi.